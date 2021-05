От Пола до Воланда: главные культурные события недели

Студия Никиты Михалкова снимет фильм об океанском чудище, а студия Федора Бондарчука — о гибридных людях. Оперу об Андрее Болконском Алексея Рыбникова покажут в 70 городах России. «Форсаж 9» за выходные может собрать 500 млн рублей. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Дьявол возвращается

Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства собрала представителей восьми компаний. Они представили свои наработки, а Фонд кино в ближайшем будущем определится с объемом поддержки претендентов.

СТВ будет снимать фильм «Джон» — о бывшем военном, не находящем себе места в гражданской жизни. Это режиссерский дебют Алексея Чадова. В планах студии ТРИТЭ — «Кракен» , фантастическая история боя между атомной подводной лодкой и океанским чудовищем, а также «Чемпион мира» — о драматичном матче Виктора Корчного против Анатолия Карпова. Обе картины снимет режиссер «Бригады» и «Боя с тенью» Алексей Сидоров.

Студия «Базелевс» запускает полнометражный мультфильм «Ходжа Насреддин» . В центре сюжета — ишак, которого спасает от жары Ходжа. Озвучат картину Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская и Чулпан Хаматова. Военную драму «Праведник» Сергея Урсуляка поставила в планы студия «Централ Партнершип» . Фильм расскажет о подвиге капитана Николая Киселева, который вывел за линию фронта более 200 еврейских стариков, женщин и детей.

От Пола до Воланда_1 Постер к фильму «Воланд» Фото: Марс Медиа Энтертейнмент

«Крысолов» — так называется новая работа «Арт Пикчерс Студии» . Режиссер Алексей Мизгирев и продюсеры Федор Бондарчук и Рубен Дишдишян расскажут о последствиях войны между гибридными людьми с отредактированной ДНК (крысами) и обычными смертными (крысоловы).

Еще один фантастический фильм — «Сто лет тому вперед» — снимут на студии «Водород 2011» . Это история космических пиратов, спасающих галактику.

Один из самых загадочных проектов питчинга — «Воланд» от «Марс Медиа Энтертейнмент». Господдержку он получил еще в 2018 году, но до воплощения замысла тогда не дошло. Мастера и Маргариту в фильме Михаила Локшина сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фильм не будет иметь ничего общего с картиной Юрия Кары 1994 года и сериалом Владимира Бортко 2005-го, сообщили «Известиям» в компании. В центре сюжета — создание романа, в процессе которого писатель перестает различать реальность и выдумку. Съемки начнутся 3 июля.

От Пола до Иосифа

Байопики по-прежнему находятся в топе инсценировок и экранизаций. О готовящейся премьере — спектакле об Иосифе Сталине — объявил худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков . В беседе с «Известиями» он обосновал необходимость обращения к этой исторической фигуре.

— Мы задаемся вопросом о Сталине точно так же, как исследуем феномен Николая II, Столыпина или работаем с документами Нюрнбергского процесса для своих постановок, — пояснил он. — Сталин — фигура мирового масштаба, и то, что из него делают односложного персонажа комикса, — глупость. Нельзя не понимать, что в России в те времена произошло много прорывов, и не только военных, но и связанных с индустриализацией, наукой, техникой. Да и в космос мы полетели потому, что у нас была создана база.

От Пола до Воланда_5 Выступление Пола Маккартни в составе группы Wings. 1975 год Фото: Global Look Press/Chris Walter

Но спектакль, конечно, не про это, замечает Бояков. Это попытка разобраться, как в молодом, талантливом парне, пишущем стихи и стесняющемся их, рождается политик — тонкий, холодный, расчетливый, циничный.



Онлайн-сервис Hulu назвал дату премьеры документального фильма «Маккартни 3, 2, 1» — сериал о сооснователе The Beatles выйдет 16 июля.

Проект состоит из шести эпизодов, в которых рок-легенду интервьюирует продюсер Рик Рубин, работавший с Джонни Кэшем, Томом Петти, Адель, Red Hot Chili Peppers и Slayer. Кроме The Beatles они обсуждают группу Wings, основанную Маккартни в 1971 году, и его сольные проекты.

В августе выйдет еще одна картина, посвященная битлам, — «The Beatles: Get Back» Питера Джексона — о записи альбома Let It Be.

Путь Болконского

На сцене театра Et Cetera состоялась премьера оперы «Le Prince André. Князь Андрей Болконский» Алексея Рыбникова. Автор легендарного мюзикла «Юнона и Авось» также выступил в амплуа режиссера-постановщика.

Опера написала на русском и французском языках и в разных музыкальных стилях — от рока и рэпа до оперного бельканто и мелодекламации. В главных ролях — Никита Поздняков (Князь Андрей) и Валерия Воробьева (Наташа Ростова).

Тема Отечественной войны 1812 года появляется не только на сцене. В антракте можно посмотреть выставку «XIX век. Начало. Время героев» из частного собрания Александра Вихрова . Среди экспонатов — орден Почетного легиона 1804 года, статуэтка Наполеона и бюст Александра I, а также изображения, посвященные различным сражениям этого периода. В том числе акварельная иллюстрация к «Войне и миру» Леонида Пастернака.

От Пола до Воланда_2 Опера «Le Prince André. Князь Андрей Болконский» Алексея Рыбникова на сцене театра Et Cetera Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Идея спектакля по роману Льва Толстого посетила композитора без малого два десятка лет назад. Но время на написание либретто нашлось только в пандемию, когда автор оказался запертым на своей даче.

— Однажды мне сказали: «Почему бы не написать «Войну и мир»? — поделился Рыбников с «Известиями». — Я сначала подумал — зачем? У Сергея Прокофьева есть великолепная опера, и вообще, это произведение неподъемное для театра, потому что там нет театральной драматургии, огромное количество сюжетных линий. И лет на семь–восемь я просто отложил эту идею в сторону, но подсознательно она меня не оставляла.

Судьба Андрея Болконского — стержень всего произведения, при этом показано и сражение при Аустерлице, и Бородинская битва, и все остальные самые яркие события из «Войны и мира» — они как-то вместились в эту сжатую форму. После премьеры в Москве и Петербурге «Князь Андрей Болконский» отправится на гастроли по 70 городам России.

Форсаж, еще форсаж!

Пандемия — трудное время для прокатчиков, но есть и исключения. Новый фильм культовой франшизы «Форсаж 9» заработал за первые два дня проката в России почти 200 млн рублей — 94 млн в первый день и 90 млн во второй. К концу выходных, по мнению экспертов , приключения брутального парня Доминика Торетто (Вин Дизель) и его не менее крутых друзей и врагов могут собрать до 500 млн рублей.

Впрочем, Вина Дизеля касса не волнует.

— Меня интересует только ощущение от кинопросмотра, — признался он «Известиям». — Я ведь прекрасно умею считать, мне очевидно, что выгоднее всего сделать так, как сейчас поступают все: выпустить кино одновременно с экраном на стриминге, получить грандиозную прибыль от продаж. Ну хорошо, «грандиозную», может быть, смелое слово, хотя точно это будут приличные деньги, очень большие. Но! Уже больше года мы смотрим почти все фильмы дома, и это стало невыносимо. Нам нужно в кино! Нам нужен тот опыт, благодаря которому мы любим кино! И именно это воодушевляет меня, когда я думаю о «Форсаже 9».

От Пола до Воланда_3 Кадр из фильма «Форсаж 9» Фото: UPI

По мнению актера, фильм выходит именно тогда, когда людям нужно вернуться к забытым переживаниям просмотра картины на большом экране в компании других людей.

В 2017 году восьмой «Форсаж» собрал в России 1,4 млрд рублей, а в мире — $1,2 млрд. Это 19-е место по сборам за всю историю кино, седьмой фильм по тем же показателям уступает только «Аватару», «Титанику», «Королю Льву», «Миру Юрского периода» и трем «Мстителям».

Марафонцы в музее

Восстановленные залы Михайловского замка времен Павла I открылись для посетителей . Их интерьеры были утрачены еще в XIX веке. Теперь взору публики доступны четыре парадных пространства — Воскресенский, зал, Тронный зал, Галерея Арабесок, апартаменты камер-фрейлины Протасовой, а также портретная галерея Романовых. Кроме того, постоянная экспозиция пополнилась разделом об императорской династии и истории Михайловского замка. В пресс-службе Русского музея «Известиям» сообщили, что восстанавливать залы пришлось практически с нуля. Реставраторы реконструировали пол, потолок и всю отделку.

После локдауна открылись музеи Франции . Филиал Лувра в Лансе отметил это событие новыми экспозициями: выставкой «Застолье и власть», посвященной сервировке столов правителей от античности до наших дней, и фоторассказом Паскаля Конвера об уничтожении талибами буддистских статуй в Бамианской долине Афганистана.

От Пола до Воланда_4 Помещения апартаментов камер-фрейлины А.С. Протасовой в Михайловском замке Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Кроме того, музей заботится о связях искусства и спорта. Директор Мари Лавандье рассказала «Известиям», что архитекторы спроектировали музейное здание так, чтобы сквозь стеклянные стены открывался вид на расположенный рядом стадион Феликса Боллара.

— Мы добились того, что ежегодно музей посещает полмиллиона человек — столько же, сколько и футбольные матчи. Значит, музей и стадион теперь главные точки притяжения Ланса, — резюмировала Мари Лавандье. — Несколько лет назад организовали выставку о футбольной команде Ланса. Я была очень тронута, когда на трибунах стадиона в нашу поддержку болельщики развернули огромный транспарант с «Джокондой» на футболке.

Лувр-Ланс также участвует в ежегодном марафонском забеге, состав которого около 25 тыс. человек, рассказала директор. Его маршрут проложен прямо через залы музея.