«На трибунах стадиона болельщики развернули транспарант с «Джокондой»

Филиал Лувра расскажет о преступлениях талибов, обзаведется инсталляцией весом в сто тонн и собирается привезти выставку из России. Об этом «Известиям» рассказала директор Лувра-Ланса Мари Лавандье: на этой неделе музеи и другие культурные институции Франции впервые открылись после многомесячного локдауна .

— С какими чувствами вы открываете после карантина двери для посетителей? Можно считать, что худшее уже позади?

— Это настоящий праздник не только для музея, но и для всего города, который с нетерпением ждал нашего возвращения. Прежде в течение нескольких месяцев мы предлагали программу онлайн и готовили новые проекты. Мы очень рады, что среди гостей будут и те, кто впервые перешагнет наш порог. Как всегда, у нас есть что посмотреть.

С помощью парижского Лувра развернута выставка «Застолье и власть», посвященная сервировке столов сильных мира сего от античности до наших дней . Артефакты из парижского Музея Бранли — Жака Ширака представляют африканскую, азиатскую и американскую культуры, которые ведут в наших стенах диалог с культурой европейской. Еще одна экспозиция показывает фотоработы современного художника Паскаля Конвера. Они рассказывают об уничтожении талибами гигантских буддистских статуй в Бамианской долине Афганистана 20 лет назад .

На трибунах стадиона Мари Лавандье, директор музея Лувр-Ланс Фото: J.C Moschetti

— Как вы обходитесь без собственной коллекции произведений искусства?

— Нам постоянно помогает парижский Лувр, который стоял у наших истоков. Он одалживал более 450 шедевров из своей постоянной коллекции (среди них такие знаковые картины, как «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» Леонардо да Винчи и «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа. — «Известия»), давал тысячи работ для временных демонстраций . Наши проекты получают широкий резонанс — в частности, недавняя выставка «Черные солнца» (в ней были представлены полотна Боттичелли, Мурильо, Делакруа, Курбе, Мане, Матисса, Малевича. — «Известия»), посвященная черному цвету в живописи. Одновременно это был своеобразный оммаж шахтерам и всему нашему угольному региону, для которого этот цвет имеет особое значение.

— Некоторые искусствоведы полагают, что «второй Лувр» служит прототипом музеев завтрашнего дня. Вы согласны?

— Он создавался как творческая лаборатория прежде всего для парижского Лувра, который экспериментирует на нашей площадке. Наша важная задача — привлечь публику, которая раньше не ходила в музеи .

Весь северный регион, включая Ланс, — один из самых бедных во Франции, который после закрытия шахт пережил тяжелый кризис. Лувр-Ланс, возведенный на месте угольного забоя, — символ реконверсии города. Его жители раньше говорили: «Музей — это хорошо, но не для нас». Поэтому мы хотели доказать обратное: культура и искусство нужны всем . Они не только обогащают жизнь, но и могут изменить ее.

Одна из наших программ предназначена для молодых безработных, которые приходят к нам знакомиться с искусством, учатся его понимать и выступать перед публикой. Эти навыки помогают им в дальнейшем — в том числе и при трудоустройстве.

— Кто же сегодня ваши посетители? Меняется ли их контингент?

— Сейчас около 70% составляют люди простые, не слишком образованные, которые мало что знают об искусстве . Они приходят, потому что нам удалось их заинтересовать. Наши встречи с местными жителями идут не только в музее, но и за его стенами, в частности в торговых центрах, где мы приглашаем их в музей.

Нас посещают тысячи школьников — это действительно много, учитывая, что всё население нашего города около 30 тыс. человек . Мы хотим воспитать «поколение Лувр-Ланс» с тем, чтобы дети и подростки бывали у нас как можно чаще.

На трибунах стадиона Выставка «Застолье и власть» в музее Лувр-Ланс Фото: Louvre-Lens

— Значит, для Лувра-Ланса в первую очередь важна просветительская миссия?

— Мы стремимся играть роль настоящего мультикультурного центра. Помимо выставок, устраиваем кинопросмотры, показываем спектакли, проводим фестиваль «Музы и фортепьяно» . Летом в нашей Галерее времени, где представлено искусство пяти тысячелетий, выступит балетная труппа известного хореографа Анны-Терезы Де Кеерсмакер.

У Лувра-Ланса есть своя изюминка, которая отличает его от других. Мои сотрудники встречают посетителей при входе в музей и сопровождают их на протяжении всего визита. При этом для нас сейчас крайне важен инклюзивный подход к искусству — мы не только рассказываем, но и слушаем гостей, ведем с ними дискуссии.

— Открыт ли ваш музей для современного искусства?

— Не представляю себе, как нынешний музей может без него обойтись. Прежде всего сам Лувр-Ланс — это образец ультрамодернистской архитектуры. Его украшают современные мозаика и произведения видеоарта . Наше собрание постоянно пополняется. Так, французский скульптор Франсуаза Петрович предложила нам свою работу «Держаться!», посвященную борьбе с нищетой. Этим летом другой скульптор, Бернар Вене, разместит в Лувре-Лансе огромную инсталляцию весом в сотню тонн .

— Наряду с музеем Ланс известен своей первоклассной футбольной командой, которая становилась чемпионом Франции. Спорт и искусство могут шагать в ногу?

— Архитекторы спроектировали наше здание так, чтобы сквозь его стеклянные стены открывался вид на расположенный рядом стадион «Феликс Болларт». В этом есть некий символ. Мы добились того, что ежегодно музей посещает полмиллиона человек — столько же, сколько и футбольные матчи . Значит, музей и стадион теперь — главные точки притяжения Ланса.

Мы работаем с Ассоциацией футбольных болельщиков и с руководством самого клуба в проведении совместных манифестаций. Несколько лет назад организовали выставку о футбольной команде Ланса. Я была очень тронута, когда на трибунах стадиона в нашу поддержку болельщики развернули огромный транспарант с «Джокондой» на футболке . Не знаю, есть ли в мире другие стадионы, на которых фанаты устраивали подобные акции. Наконец, Лувр-Ланс участвует в ежегодном марафонском забеге, состав которого около 25 тыс. человек. Его маршрут проложен прямо через залы нашего музея.

На трибунах стадиона Музей Лувр-Ланс Фото: Frederic Lovino

— Муниципальные музеи Парижа привлекают публику еще и тем, что они, как правило, бесплатные. Вы можете себе это позволить?

— У нас свободный доступ в музейную Галерею времени, хотя это и создает нам дополнительные финансовые проблемы. Мы прикинули, что если бы она была платной, мы бы потеряли свыше 30% посетителей . Нетрудно догадаться, кто бы не смог к нам ходить.

Что касается временных выставок, то они платные . Их, кстати, охотно посещают и парижане, и жители других регионов. Так или иначе, в календаре немало разных дат типа Дней европейского культурного наследия или Дня святой Варвары (покровительница шахтеров. — «Известия»), когда вход в музей свободный. И всегда бесплатный вход для молодежи до 18 лет, учителей, безработных, людей малообеспеченных.

— Недавно в соседнем с вами городе Льевене открылся Центр сохранения произведений искусства Лувра, в котором находится порядка 250 тыс. предметов. У вас есть возможность выбирать там картины для своих выставок?

— Директор Лувра Жан-Люк Мартинес заявил, что хранилище в Льевене станет для нас замечательным подспорьем. На временные выставки мы берем оттуда работы . В дальнейшем собираемся привлекать к организации экспозиций жителей Ланса, которые будут решать, какие произведения они хотели бы на них увидеть. В Лувре-Лансе есть так называемое закулисное пространство, в котором мы намерены знакомить публику с запасниками Лувра. Мои сотрудники организуют посещение резервов Лувра в тех случаях, когда получено на то разрешение.

На трибунах стадиона Галерея в музее Лувр-Ланс Фото: Louvre-Lens

— В этом году вас наградили орденом Почетного легиона. Миссия выполнена?

— Совсем нет. Это награда всей нашей замечательной музейной команде и тем, кто нас поддерживает на разных уровнях во главе с парижским Лувром. Ограничусь словами, которые произносят все награжденные: «Орден Почетного легиона обязывает к новым свершениям». Для нас было бы большой честью устроить выставку одного из российских музеев, которые располагают великолепными собраниями .