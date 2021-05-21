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«На трибунах стадиона болельщики развернули транспарант с «Джокондой»

Директор музея Лувр-Ланс Мари Лавандье — о марафоне через залы с картинами, галерее на месте угольных забоев и Леонардо взаймы
Фото: Mairie de Lens/Laurent Lamacz
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«На трибунах стадиона болельщики развернули транспарант с «Джокондой»
2021-05-19 13:55:32">
2021-05-19 13:55:32
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Филиал Лувра расскажет о преступлениях талибов, обзаведется инсталляцией весом в сто тонн и собирается привезти выставку из России. Об этом «Известиям» рассказала директор Лувра-Ланса Мари Лавандье: на этой неделе музеи и другие культурные институции Франции впервые открылись после многомесячного локдауна.

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— С какими чувствами вы открываете после карантина двери для посетителей? Можно считать, что худшее уже позади?

— Это настоящий праздник не только для музея, но и для всего города, который с нетерпением ждал нашего возвращения. Прежде в течение нескольких месяцев мы предлагали программу онлайн и готовили новые проекты. Мы очень рады, что среди гостей будут и те, кто впервые перешагнет наш порог. Как всегда, у нас есть что посмотреть.

С помощью парижского Лувра развернута выставка «Застолье и власть», посвященная сервировке столов сильных мира сего от античности до наших дней. Артефакты из парижского Музея Бранли — Жака Ширака представляют африканскую, азиатскую и американскую культуры, которые ведут в наших стенах диалог с культурой европейской. Еще одна экспозиция показывает фотоработы современного художника Паскаля Конвера. Они рассказывают об уничтожении талибами гигантских буддистских статуй в Бамианской долине Афганистана 20 лет назад.

На трибунах стадиона
директор Лувра-Ланса Мари Лавандье

Мари Лавандье, директор музея Лувр-Ланс

Фото: J.C Moschetti
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— Как вы обходитесь без собственной коллекции произведений искусства?

Нам постоянно помогает парижский Лувр, который стоял у наших истоков. Он одалживал более 450 шедевров из своей постоянной коллекции (среди них такие знаковые картины, как «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» Леонардо да Винчи и «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа. — «Известия»), давал тысячи работ для временных демонстраций. Наши проекты получают широкий резонанс — в частности, недавняя выставка «Черные солнца» (в ней были представлены полотна Боттичелли, Мурильо, Делакруа, Курбе, Мане, Матисса, Малевича. — «Известия»), посвященная черному цвету в живописи. Одновременно это был своеобразный оммаж шахтерам и всему нашему угольному региону, для которого этот цвет имеет особое значение.

— Некоторые искусствоведы полагают, что «второй Лувр» служит прототипом музеев завтрашнего дня. Вы согласны?

Он создавался как творческая лаборатория прежде всего для парижского Лувра, который экспериментирует на нашей площадке. Наша важная задача — привлечь публику, которая раньше не ходила в музеи.

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Весь северный регион, включая Ланс, — один из самых бедных во Франции, который после закрытия шахт пережил тяжелый кризис. Лувр-Ланс, возведенный на месте угольного забоя, — символ реконверсии города. Его жители раньше говорили: «Музей — это хорошо, но не для нас». Поэтому мы хотели доказать обратное: культура и искусство нужны всем. Они не только обогащают жизнь, но и могут изменить ее.

Одна из наших программ предназначена для молодых безработных, которые приходят к нам знакомиться с искусством, учатся его понимать и выступать перед публикой. Эти навыки помогают им в дальнейшем — в том числе и при трудоустройстве.

— Кто же сегодня ваши посетители? Меняется ли их контингент?

— Сейчас около 70% составляют люди простые, не слишком образованные, которые мало что знают об искусстве. Они приходят, потому что нам удалось их заинтересовать. Наши встречи с местными жителями идут не только в музее, но и за его стенами, в частности в торговых центрах, где мы приглашаем их в музей.

Нас посещают тысячи школьников — это действительно много, учитывая, что всё население нашего города около 30 тыс. человек. Мы хотим воспитать «поколение Лувр-Ланс» с тем, чтобы дети и подростки бывали у нас как можно чаще.

На трибунах стадиона
Выставка «Застолье и власть» в музее Лувр-Ленс

Выставка «Застолье и власть» в музее Лувр-Ланс

Фото: Louvre-Lens
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— Значит, для Лувра-Ланса в первую очередь важна просветительская миссия?

Мы стремимся играть роль настоящего мультикультурного центра. Помимо выставок, устраиваем кинопросмотры, показываем спектакли, проводим фестиваль «Музы и фортепьяно». Летом в нашей Галерее времени, где представлено искусство пяти тысячелетий, выступит балетная труппа известного хореографа Анны-Терезы Де Кеерсмакер.

У Лувра-Ланса есть своя изюминка, которая отличает его от других. Мои сотрудники встречают посетителей при входе в музей и сопровождают их на протяжении всего визита. При этом для нас сейчас крайне важен инклюзивный подход к искусству — мы не только рассказываем, но и слушаем гостей, ведем с ними дискуссии.

— Открыт ли ваш музей для современного искусства?

— Не представляю себе, как нынешний музей может без него обойтись. Прежде всего сам Лувр-Ланс — это образец ультрамодернистской архитектуры. Его украшают современные мозаика и произведения видеоарта. Наше собрание постоянно пополняется. Так, французский скульптор Франсуаза Петрович предложила нам свою работу «Держаться!», посвященную борьбе с нищетой. Этим летом другой скульптор, Бернар Вене, разместит в Лувре-Лансе огромную инсталляцию весом в сотню тонн.

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— Наряду с музеем Ланс известен своей первоклассной футбольной командой, которая становилась чемпионом Франции. Спорт и искусство могут шагать в ногу?

Архитекторы спроектировали наше здание так, чтобы сквозь его стеклянные стены открывался вид на расположенный рядом стадион «Феликс Болларт». В этом есть некий символ. Мы добились того, что ежегодно музей посещает полмиллиона человек — столько же, сколько и футбольные матчи. Значит, музей и стадион теперь — главные точки притяжения Ланса.

Мы работаем с Ассоциацией футбольных болельщиков и с руководством самого клуба в проведении совместных манифестаций. Несколько лет назад организовали выставку о футбольной команде Ланса. Я была очень тронута, когда на трибунах стадиона в нашу поддержку болельщики развернули огромный транспарант с «Джокондой» на футболке. Не знаю, есть ли в мире другие стадионы, на которых фанаты устраивали подобные акции. Наконец, Лувр-Ланс участвует в ежегодном марафонском забеге, состав которого около 25 тыс. человек. Его маршрут проложен прямо через залы нашего музея.

На трибунах стадиона
Музей Лувр-Ланс

Музей Лувр-Ланс

Фото: Frederic Lovino

— Муниципальные музеи Парижа привлекают публику еще и тем, что они, как правило, бесплатные. Вы можете себе это позволить?

У нас свободный доступ в музейную Галерею времени, хотя это и создает нам дополнительные финансовые проблемы. Мы прикинули, что если бы она была платной, мы бы потеряли свыше 30% посетителей. Нетрудно догадаться, кто бы не смог к нам ходить.

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Что касается временных выставок, то они платные. Их, кстати, охотно посещают и парижане, и жители других регионов. Так или иначе, в календаре немало разных дат типа Дней европейского культурного наследия или Дня святой Варвары (покровительница шахтеров. — «Известия»), когда вход в музей свободный. И всегда бесплатный вход для молодежи до 18 лет, учителей, безработных, людей малообеспеченных.

— Недавно в соседнем с вами городе Льевене открылся Центр сохранения произведений искусства Лувра, в котором находится порядка 250 тыс. предметов. У вас есть возможность выбирать там картины для своих выставок?

Директор Лувра Жан-Люк Мартинес заявил, что хранилище в Льевене станет для нас замечательным подспорьем. На временные выставки мы берем оттуда работы. В дальнейшем собираемся привлекать к организации экспозиций жителей Ланса, которые будут решать, какие произведения они хотели бы на них увидеть. В Лувре-Лансе есть так называемое закулисное пространство, в котором мы намерены знакомить публику с запасниками Лувра. Мои сотрудники организуют посещение резервов Лувра в тех случаях, когда получено на то разрешение.

На трибунах стадиона
Галерея в музее Лувр-Ленс

Галерея в музее Лувр-Ланс

Фото: Louvre-Lens

— В этом году вас наградили орденом Почетного легиона. Миссия выполнена?

— Совсем нет. Это награда всей нашей замечательной музейной команде и тем, кто нас поддерживает на разных уровнях во главе с парижским Лувром. Ограничусь словами, которые произносят все награжденные: «Орден Почетного легиона обязывает к новым свершениям». Для нас было бы большой честью устроить выставку одного из российских музеев, которые располагают великолепными собраниями.

Справка «Известий»

Музей Лувр-Ланс, или «второй Лувр», возведен на месте угольного разреза по проекту японского архитектурного бюро SANAA. Из шести северных городов Франции, претендовавших на открытие луврского филиала, был выбран бывший центр угольной промышленности Ланс. Рядом с музеем сохранились два угольных террикона, похожие на египетские пирамиды. Они внесены в список памятников культурного наследия ЮНЕСКО.

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