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По бездорожью и разгильдяйству: «Форсаж 9» вырвался на волю

Что смотреть в кино в эти выходные
Фото: UPI
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По бездорожью и разгильдяйству: «Форсаж 9» вырвался на волю
2021-05-20 18:33:54">
2021-05-20 18:33:54
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Вин Дизель и его команда сражаются с гигантским магнитом. Анимешный блокбастер мирового значения рассказывает об опасности одержимых демонами поездов. Мустанг, сын мустанга, дружит с техасской девочкой. Математики тщатся разъяснить теории Лобачевского на пальцах. Мексиканские бунтари творят террор, но не безнаказанно. «Известия» выбрали самые яркие премьеры, ради которых стоит сходить в кино в эти выходные.

«Вообще не волнуют сборы девятого «Форсажа»
Вин Дизель и Джастин Лин — о рисках франшизы, религиозных мотивах и «Звездных войнах»

«Форсаж 9»

В 2017 году восьмой «Форсаж» собрал в России 1,4 млрд рублей, а в мире — $1,2 млрд. Это один из самых успешных кинобрендов XXI века. Упомянутый восьмой фильм занимает 19-е место по глобальным сборам за всю историю кино, седьмой входит и вовсе в первую десятку, уступая только «Аватару», «Титанику», «Королю льву», «Миру Юрского периода» и трем «Мстителям». Понятно, что к такому результату девятой картине никак не приблизиться, но ставки очень велики. Студия Universal поэтому и поспешила перенести выпуск картины с марта 2020 года сразу на апрель 2021, хотя это изначально была дата уже для десятого «Форсажа». А потом подвинула фильм еще чуть-чуть, но все равно понятно, что при существующей эпидемиологической ситуации шансов на большую кассу у него мало.

Новый «Форсаж» можно смотреть, ничего о нем не зная — настолько он прост и прозрачен. В центре сюжета приключения команды любителей острых ощущений и высоких скоростей во главе с крепышом Домиником. В новом фильме он встречает своего брата, которого не видел много лет и которого он винит в смерти отца. Решение семейных проблем проходит в рамках вооруженных столкновений в разных концах света, и фишкой этой части франшизы будут сильные магниты, способные притягивать огромные автомобили на ходу. Фанаты очень ждали картину, потому что в кресло постановщика вернулся Джастин Лин, снявший «Форсажи» с третьего по шестой, а потом покинувший франшизу будто бы навсегда. Теперь он вернулся — как и ряд персонажей из прошлых «Форсажей». «Известия» обсудили этот фильм в эксклюзивном интервью с Вином Дизелем и Джастином Лином.

Режиссер: Джастин Лин

В ролях: Вин Дизель, Джон Сина, Мишель Родригес, Хелен Миррен, Шарлиз Терон

По бездорожью и разгильдяйству-3
Кино
Фото: kinopoisk.ru
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«Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»

Российский прокатчик зачем-то решил поменять уже прижившийся в России вариант перевода «Клинок, рассекающий демонов», из-за чего часть аудитории, вероятно, не сразу поймет, о чем речь. Между тем, «Клинок» — это не просто полный метр, продолжающий известные (впрочем, довольно свежие) аниме-сериал и мангу. Речь идет о блокбастере, который стал вторым по мировым сборам в 2020 году, самым коммерчески успешным релизом японского проката за всю историю и просто самым кассовым аниме на планете.

Объяснить этот феномен не так легко. Это довольно простая и в сущности мало оригинальная история о юных друзьях, выбравших путь охотников на демонов, терроризирующих их землю. Все они сироты, у всех личные счеты с жестокими адскими тварями. В полном метре рассказывается, как ребята расследуют исчезновения людей в пассажирском составе и знакомятся там с прославленным воином Рэнгоку. Каждый пройдет через кошмары своего прошлого, чтобы к финальной битве оказаться совершенно измотанным, но сильно повзрослевшим. Демоны будут искушать их и давить на больные точки, но ребята все преодолеют. В этом году должен выйти второй сезон сериала, а пока можно на большом экране пережить все возвышенные кошмары этого очень красивого и жестокого экшена и решить для себя, действительно ли он достоин стоять выше «Унесенных призраками».

Режиссер: Харуо Сотодзаки

В ролях: Нацуки Ханаэ, Ёсицугу Мацуока, Сатоси Хино, Дзюнъя Эноки, Хиро Симоно

По бездорожью и разгильдяйству-1
Кино
Фото: kinopoisk.ru
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«Спирит Непокорный»

Интрига этого фильма DreamWorks в том, что он наследует не столько анимационному хиту начала нулевых «Спирит: Душа прерий», сколько мультсериалу «Спирит: Дух свободы», эксклюзивному контенту Netflix. На стриминге вышло уже восемь сезонов, не считая всевозможных «спешлов», и франшиза продолжает расти. Полный метр — это первая попытка выпустить большой фильм по мотивам мультсериала онлайн-платформы, и все идет к тому, что она станет успешной и проложит путь аналогичным экспериментам.

Для начала стоит напомнить, что мустанг Спирит из мультсериала и нового фильма — это не тот же Спирит, что был в «Душе прерий», а его сын. Он тоже очень свободолюбив, но его поймали техасские ковбои и теперь пытаются укротить. Конечно, сделать это в итоге удастся не им, а городской 12-летней девочке Лаки. Она только недавно переехала в сельскую местность, и ей очень нужен настоящий верный друг. Им как раз и станет Спирит, причем именно она выберет его имя, угадав каким-то образом то заветное, что живет в душе гордого животного. Дальше будут приключения, опасности и новые знакомства на все еще довольно диком Западе. К сожалению, голоса Джулианны Мур и Джейка Джилленхола при дубляже потеряются, а между тем это первый раз, когда они озвучивают полнометражный мультик.

Режиссеры: Илэйн Боган, Эннио Торресан

В ролях: Изабела Мерсед, Джулианна Мур, Джейк Джилленхол, Марсаи Мартин, Маккенна Грейс

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«Пространство Лобачевского»

Режиссер Екатерина Еременко еще в 2012 году нащупала рецепт успеха — стала выпускать фильмы о математиках, математике, поверке гармонии алгеброй и красоте мыслящего человека на экране. Фильм «Чувственная математика» был как минимум необычным. Из него мало что можно было узнать о современных научных открытиях, потому что перед зрителем просто проходила галерея странных, но невероятно обаятельных современных ученых разных возрастов, каждый из которых пытался на доступном и при этом поэтическом языке рассказать, чем конкретно он занимается в своей области. В итоге все равно ничего не было понятно, кроме двух вещей: во-первых, высшая математика — это действительно увлекательно, во-вторых, ей занимаются интересные и неординарные люди с ярко выраженной харизмой.

Поняв, что публике мало «Чувственной математики», Еременко продолжила следовать за учеными, следя за выбранными героями и присоединяя к ним новых. К счастью, на ее фильмы нашлись деньги в Германии, и появились «Буквальная геометрия», затем «Разум, сердце и душа», а теперь вышел «Пространство Лобачевского» — пожалуй, самый концептуально внятный представитель данного цикла. Мы по-прежнему не можем отвести глаз от этих загадочных представителей человеческого рода, в головах которых бесконечные пространства уживаются с самыми приземленными хобби, но теперь каждый ученый пытается изложить нам свой взгляд на вклад Николая Лобачевского в мировую науку. Все равно трудно понять, но смотреть, как обычно, невероятно интересно.

Режиссер: Екатерина Еременко

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Что смотреть в кино в эти выходные

«Новый порядок»

Очень медленно участники прошлогоднего Венецианского МКФ добираются до российских экранов. Впрочем, и в доковидные времена это происходило не сильно быстрее. Зато есть возможность спокойно обсудить конкурсантов и призеров и убедиться, что программа была очень интересной. В прокате побывали «Дорогие товарищи» Кончаловского, получил всевозможные лавры фильм Хлои Чжао «Земля кочевников», победитель Венеции. Внимательные зрители увидели в ограниченном прокате также великолепную криминальную драму «Наш отец» с Пьерфранческо Фавино и мистическую сказку «Снега больше не будет» Малгожаты Шумовской. Netflix выложил «Фрагменты женщины», скоро выйдут «Любовники» Николя Гарсии.

«Новый порядок» в Венеции удостоился Особого приза жюри и ряда восторженных рецензий критиков, которым удалось попасть на фестиваль. Это фильм-шок, довольно жестокий, с политическим уклоном, но, в сущности, довольно абстрактный. В Мехико богачи празднуют очередную респектабельную свадьбу, но город захлестывают народные волнения, перерастающие в кровавую революцию. Вечеринка сорвана, выживут не все, но военные уже развернули карательные операции, в сравнении с которыми бунт черни покажется детской игрой. И все это показано в ключе «сказка — ложь, да в ней намек», чтобы после титров было страшно на улицу выйти.

Режиссер: Мишель Франко

В ролях: Найан Гонсалес Норвинд, Фернандо Куаутле, Диего Бонета, Саманта Язарет Анайя

По бездорожью и разгильдяйству-2
Кино
Фото: kinopoisk.ru
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