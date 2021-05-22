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На празднике «Алые паруса» покажут реконструкцию Ледового побоища

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В рамках ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» организаторы планируют показать реконструкцию Ледового побоища. Об этом в субботу, 22 мая, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

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«У нас практически все мероприятия так или иначе связаны с 800-летием Александра Невского, которое празднуется в сентябре. Это тоже будет одной из главных тем, которую мы затрагиваем при подготовке празднования «Алых парусов». Мы предполагаем, что у нас будет реконструкция Ледового побоища в акватории Невы. Все подробности будут известны чуть позже», — рассказал он РЕН ТВ.

По словам Пиотровского, проведение праздника выпускников запланировано на 25 июня, мероприятие пройдет в очном формате. Событие по традиции будет состоять из двух частей, первая пройдет на Дворцовой площади, а вторая — в акватории Невы. Предполагается, что Дворцовая площадь в день мероприятия будет заполнена наполовину, добавил вице-губернатор.

20 мая в Санкт-Петербурге стартовал финальный этап кастинга на участие в празднике выпускников «Алые паруса». Таким образом будут выбраны лучшие молодежные творческие коллективы и исполнители.

Днем ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала традицию проведения праздника выпускников «Алые паруса». По ее словам, организаторы доказали, что даже такие вызовы, как пандемия, не способны заставить свернуть с выбранного пути тех, кто много лет подряд делает красочное шоу.

О том, что праздник «Алые паруса» в текущем году состоится в очном формате, сообщил 18 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Незадолго до этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что мероприятие разделят на две части: в первой выпускники смогут посетить концерт, который пройдет на Дворцовой площади, а во второй увидят представление в акватории Невы с алыми парусами.

11 мая проект Пятого канала «Алые паруса – 2020» был признан лучшим в номинациях Art Event («Арт-событие»), Celebration Event («Праздничное мероприятие»), Cultural Event («Культурное событие») и Music Event («Музыкальное событие»).

«Алые паруса» — мероприятие, которое посвящено выпускникам школ. Это единственный российский праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма. Впервые праздник состоялся 27 июня 1968 года в Санкт-Петербурге.

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