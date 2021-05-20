Финал кастинга на участие в «Алых парусах» стартовал в Петербурге

Финальный этап кастинга на участие в празднике выпускников «Алые паруса» стартовал в Санкт-Петербурге. Таким образом будут выбраны лучшие молодежные творческие коллективы и исполнители.

Сейчас «Алые паруса» представляют собой большой мультимедийный спектакль на открытой воде с применением всех самых современных технологий. В прошлом году выпускники могли следить за шоу только в телевизионном формате, но в этом году праздник пройдет в очном формате.

«Алые паруса» — это какой-то магический символ. Когда появлялся этот корабль, ты как будто участник фильма», — рассказала гость праздника прошлых лет Наталья Арзамасцева.

В 1979 году, спустя почти 10 лет существования, «Алые паруса» переместились из Ленинграда в пригород — курортный Сестрорецк, вспоминает Борис Семенов. Он увидел спектакль еще выпускником, а в будущем сам писал праздничные сценарии.

В свою очередь режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу-проекта «Алые паруса» Михаил Колпахчиев рассказал, что готовиться к следующему празднику начинают почти сразу после окончания текущего. По его словам, это трудный и кропотливый процесс.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала традицию проведения праздника выпускников «Алые паруса». По ее словам, организаторы доказали, что даже такие вызовы, как пандемия, не способны заставить свернуть с выбранного пути тех, кто много лет подряд делает красочное шоу.

О том, что праздник «Алые паруса» в текущем году состоится в очном формате, сообщил 18 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Незадолго до этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что мероприятие разделят на две части: в первой выпускники смогут посетить концерт, который пройдет на Дворцовой площади, а во второй увидят представление в акватории Невы с алыми парусами.

11 мая проект «Пятого канала» «Алые паруса – 2020» был признан лучшим в номинациях Art Event («Арт-событие»), Celebration Event («Праздничное мероприятие»), Cultural Event («Культурное событие») и Music Event («Музыкальное событие»).

«Алые паруса» — мероприятие, которое посвящено выпускникам школ. Это единственный российский праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма. Впервые праздник состоялся 27 июня 1968 года в Санкт-Петербурге.