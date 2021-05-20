Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
Соцсети удалили более 300 деструктивных ссылок о стрельбе в Казани
Общество
ФСБ обнародовала имена убивавших на Псковщине эстонских карателей
Мир
Пашинян заявил о находящихся на территории Армении 500 военных Азербайджана
Общество
ФСИН предложила организовать трудовые лагеря для осужденных
Армия
В Сербии стартовали антитеррористические учения с участием РФ
Общество
Финал кастинга на участие в «Алых парусах» стартовал в Петербурге
Туризм
Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса до 31 мая
Авто
В Германии выставили на продажу пикап Lada Niva за 3,2 млн рублей
Общество
Главный следователь полиции Москвы написала рапорт об увольнении
Сюжет:

Финал кастинга на участие в «Алых парусах» стартовал в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финальный этап кастинга на участие в празднике выпускников «Алые паруса» стартовал в Санкт-Петербурге. Таким образом будут выбраны лучшие молодежные творческие коллективы и исполнители.

Сейчас «Алые паруса» представляют собой большой мультимедийный спектакль на открытой воде с применением всех самых современных технологий. В прошлом году выпускники могли следить за шоу только в телевизионном формате, но в этом году праздник пройдет в очном формате.

Волнительный момент: «Алые паруса» запустили кастинг на шоу-2021
Самый красочный праздник выпускников пройдет в очном формате и готовится превзойти рекорды прошлых лет

«Алые паруса» — это какой-то магический символ. Когда появлялся этот корабль, ты как будто участник фильма», — рассказала гость праздника прошлых лет Наталья Арзамасцева.

В 1979 году, спустя почти 10 лет существования, «Алые паруса» переместились из Ленинграда в пригород — курортный Сестрорецк, вспоминает Борис Семенов. Он увидел спектакль еще выпускником, а в будущем сам писал праздничные сценарии.

В свою очередь режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу-проекта «Алые паруса» Михаил Колпахчиев рассказал, что готовиться к следующему празднику начинают почти сразу после окончания текущего. По его словам, это трудный и кропотливый процесс.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала традицию проведения праздника выпускников «Алые паруса». По ее словам, организаторы доказали, что даже такие вызовы, как пандемия, не способны заставить свернуть с выбранного пути тех, кто много лет подряд делает красочное шоу.

О том, что праздник «Алые паруса» в текущем году состоится в очном формате, сообщил 18 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Незадолго до этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что мероприятие разделят на две части: в первой выпускники смогут посетить концерт, который пройдет на Дворцовой площади, а во второй увидят представление в акватории Невы с алыми парусами.

11 мая проект «Пятого канала» «Алые паруса – 2020» был признан лучшим в номинациях Art Event («Арт-событие»), Celebration Event («Праздничное мероприятие»), Cultural Event («Культурное событие») и Music Event («Музыкальное событие»).

«Алые паруса» — мероприятие, которое посвящено выпускникам школ. Это единственный российский праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма. Впервые праздник состоялся 27 июня 1968 года в Санкт-Петербурге.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021