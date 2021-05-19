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Матвиенко поддержала традицию проведения праздника «Алые паруса»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала традицию проведения праздника выпускников «Алые паруса». В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось в онлайн-формате и транслировалось на телеканалах и в социальных сетях.

Волнительный момент: «Алые паруса» запустили кастинг на шоу-2021
Самый красочный праздник выпускников пройдет в очном формате и готовится превзойти рекорды прошлых лет

«Он не просто состоялся, он стал победителем всемирной премии событийной индустрии и получил четыре главных номинации. Это уже говорит о мировом признании этого праздника, потому что на самом деле по содержанию, по масштабу, по восприятию — ничего подобного в мире нет. И я уверена, не будет. И конечно же, этот праздник надо обязательно сохранять», — сказала она в интервью Пятому каналу.

Как подчеркнула Матвиенко, организаторы доказали, что даже такие вызовы, как пандемия, не способны заставить свернуть с выбранного пути тех, кто много лет подряд делает красочное шоу и создает настроение для множества людей. Спикер Совфеда отметила, что «Алые паруса» из года в год не просто держат взятый уровень организации масштабного события в жизни города, но и берут всё новые и новые вершины. Также Матвиенко выразила благодарность акционерному банку «Россия», который выступает одним из организаторов ежегодного торжества.

«Знаете, я каждый год обязательно бываю на этом празднике и думаю: «Ну всё, выше планка уже невозможна». И каждый год не прекращают людей удивлять, с каждым годом всё это ярче, лучше, мощнее. Конечно же, праздник будут, безусловно, продолжать», — заверила Матвиенко.

Говоря о формате мероприятия в дальнейшем, спикер Совфеда отметила, что он будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации, но очный вариант всё же предпочтительнее, так как даже самая лучшая трансляция не может полноценно передать живые эмоции и атмосферу праздника.

Как сообщил 18 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, праздник «Алые паруса» в текущем году состоится в очном формате. Незадолго до этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что мероприятие разделят на две части: в первой выпускники смогут посетить концерт, который пройдет на Дворцовой площади, а во второй — увидят представление в акватории Невы с алыми парусами.

11 мая проект Пятого канала «Алые паруса – 2020» был признан лучшим в номинациях Art Event («Арт-событие»), Celebration Event («Праздничное мероприятие»), Cultural Event («Культурное событие») и Music Event («Музыкальное событие»).

«Алые паруса» — мероприятие, которое посвящено выпускникам школ. Это единственный российский праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма. Впервые праздник состоялся 27 июня 1968 года в Санкт-Петербурге.

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