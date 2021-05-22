С 1 июля впервые получающим паспорт будут вручать экземпляры Конституции

С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции. Об этом 22 мая сообщается на сайте правительства России.

Соответствующие изменения в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина внес премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение коснется граждан России в возрасте 14 лет и иностранцев, получающих гражданство страны. В правительстве отметили, что это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике.

Президент поручил рассмотреть вопрос о вручении нового издания Основного закона вместе с паспортом по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции. Поправки в Основной закон вступили в силу 4 июля 2020 года.

Ранее, 3 мая, в МВД России сообщили, что электронные паспорта в российских регионах начнут выдавать на добровольной основе не позднее 1 июля 2023 года.

В пресс-центре российского МВД добавили, что на первоначальном этапе в организации предполагается выдать не менее 100 тыс. паспортов электронного типа.

В апреле стало известно, что электронные паспорта будут содержать отпечатки пальцев и электронную подпись по желанию владельца.