Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
«Нэшвилл» обыграл «Каролину» в матче плей-офф НХЛ
Армия
Российские и сербские военные атаковали условного противника с воздуха
Спорт
Овечкин вышел на 16-е место по заброшенным шайбам в истории Кубка Стэнли
Мир
Для папы римского сделают электромобиль из переработанных пластиковых бутылок
Интернет
YouTube объявил о планах вставлять рекламу во все видео и ввести налоги
Общество
В России введут «контролируемое пребывание» мигрантов
Мир
США сняли ограничения по дальности для ракет Южной Кореи
Спорт
Романов победил Кудряшова в главном бою турнира GAZFIGHT
Мир
Байден отшутился на вопрос о фотографиях НЛО в архивах Пентагона

«Нэшвилл» обыграл «Каролину» в матче плей-офф НХЛ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает 22 мая «Спорт-Экспресс».

Обменный бунт: как покажут себя россияне в новых клубах НХЛ
Никита Гусев, Александр Барабанов и Дмитрий Куликов совершили переходы внутри лиги

Встреча закончилась со счетом 5:4.

В составе «Нэшвилла» отличились Райан Эллис, Филип Форсберг, Микаэль Гранлунд и Райан Джохансен, победную шайбу забросил Мэтт Дюшен. У «Харрикейнз» отметились Себастьян Ахо, Джордан Стаал, Винсент Трошек с передачи Андрея Свечникова и Бретт Пеши.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отдал голевую передачу, набрав третье очко в трех матчах нынешнего розыгрыша плей-офф. Таким образом, он отметился результативными действиями во всех играх серии.

Днем ранее «Каролина» обыграла «Нэшвилл» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:0.

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, «Нэшвилл» — четвертое. «Каролина» лидирует в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертая игра соперников пройдет 23 мая.

Накануне также стало известно, что «Питтсбург» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» с счетом 5:4 в третьем мачте серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Встреча завершилась с счетом 5:4.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021