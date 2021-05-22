«Нэшвилл» обыграл «Каролину» в матче плей-офф НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает 22 мая «Спорт-Экспресс».

Встреча закончилась со счетом 5:4.

В составе «Нэшвилла» отличились Райан Эллис, Филип Форсберг, Микаэль Гранлунд и Райан Джохансен, победную шайбу забросил Мэтт Дюшен. У «Харрикейнз» отметились Себастьян Ахо, Джордан Стаал, Винсент Трошек с передачи Андрея Свечникова и Бретт Пеши.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отдал голевую передачу, набрав третье очко в трех матчах нынешнего розыгрыша плей-офф. Таким образом, он отметился результативными действиями во всех играх серии.

Днем ранее «Каролина» обыграла «Нэшвилл» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:0.

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, «Нэшвилл» — четвертое. «Каролина» лидирует в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертая игра соперников пройдет 23 мая.

Накануне также стало известно, что «Питтсбург» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» с счетом 5:4 в третьем мачте серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Встреча завершилась с счетом 5:4.