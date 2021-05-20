Передача Свечникова помогла «Каролине» вновь победить «Нэшвилл»

«Каролина» на домашнем льду во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержала победу над «Нэшвиллом» со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Об этом в четверг, 20 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

Российский форвард хозяев Андрей Свечников отдал голевую передачу в эпизоде, который закончился первой шайбой и отметился результативным действием во второй игре плей-офф подряд. Заброшенными шайбами отметились Себастьян Ахо (9-я, 60-я минуты) и Уоррен Фогель (60).

«Каролина» лидирует в серии до четырех побед 2:0. Следующая игра пройдет в Нэшвилле 21 мая (начало в 02:00 мск 22 мая).

В первой встрече 18 мая против «Нэшвилла» (5:2) Свечников стал автором пятой заброшенной шайбы.