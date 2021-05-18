Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Нэшвилл»

Гол российского хоккеиста Андрея Свечникова в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) помог «Каролине Харрикейнз» одержать победу над «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:2. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Джордан Стаал, а хоккеисты Теуво Терявяйнен, Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников забросили еще по одной шайбе, причем последний — в пустые ворота. В свою очередь «Предаторз» ответили точными бросками Филипа Форсберга и Эрика Хаулы.

Конечный счет плей-офф серии НХЛ составил 1:0 в пользу «Каролины».

Следующий матч состоится 20 мая в 03:00 мск.

В этот же день, 18 мая, стало известно о победе «Бостона» в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в овертайме над «Вашингтоном» со счетом 4:3.