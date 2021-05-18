«Бостон» в овертайме победил «Вашингтон» и сравнял счет в серии плей-офф
«Бостон Брюинз» в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:3. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».
Так, российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин произвел результативную передачу, а на счету его соотечественника Дмитрия Орлова числятся два ассиста.
Таким образом, счет в серии плей-офф НХЛ сравнялся до 1:1.
Следующий матч состоится 20 мая в 01:30 мск.
Ранее, 16 мая, Овечкин вышел на третье место по очкам среди левых нападающих за карьеру в плей-офф чемпионата.