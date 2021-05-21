«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» в третьем мачте плей-офф НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» с счетом 5:4 в третьем мачте серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает «Спорт-экспресс».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами, а голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 броска.

В результате счет в серии до четыре побед составил 2 — 1 в пользу «Питтсбурга».

Четвертая встреча состоится 22 мая в 22:00 по мск в Нью-Йорке.

Накануне, 20 мая, «Каролина» на домашнем льду во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ победила «Нэшвилл» со счетом 3:0.