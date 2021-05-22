Кинолог дал советы по безопасной перевозке собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, в беседе с «РИА Новости» в субботу, 22 мая, как правильно перевозить собаку в машине и на общественном транспорте.

По словам кинолога, при поездке в автомобиле переноску с собакой необходимо закрепить в багажнике или воспользоваться ремнями безопасности на заднем сиденье.

«Собаку без переноски зафиксируйте специальной перестежкой к ремню безопасности во время поездки. Для поездок вам нужно иметь при себе ошейник, поводок, намордник и ветеринарный паспорт», — уточнил специалист.

Как подчеркнул Голубев, для поездки в общественном транспорте владельцу питомца необходимо надеть на него намордник и держать его на коротком поводке. Для мелких собак потребуется переноска.

Он уточнил, что перевозка животных регламентируется правилами конкретного перевозчика и рекомендовал ознакомится с ними перед поездкой во избежание проблем.

Помимо этого, кинолог посоветовал перед поездкой хорошо выгулять собаку и не кормить ее. Если же поездка занимает длительное время, то корм и вода должны быть под рукой, а по дороге придется делать небольшие остановки, чтобы питомец мог справить нужду.

24 апреля глава РКФ назвал покупка модной одежды и нефункциональных аксессуаров для собак совершенно необязательной и просто тратой денег на ветер.