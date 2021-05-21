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Армия обороны Израиля заявила о готовности ударить по главам ХАМАС

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В Армии обороны Израиля заявили о готовности осуществлять удары по руководству радикального палестинского движения ХАМАС, несмотря на введенный накануне режим прекращения огня. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает The Times of Israel.

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По данным издания, в списках на ликвидацию есть имя одного из лидеров ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Накануне высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамадан заявлял, что Дейф жив и руководил совместными операциями боевого крыла организации.

Ранее в пятницу израильские военные и полиция вторглись на территорию мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме после пятничного намаза. По данным корреспондента «Известий», в результате беспорядков ранения получили как минимум 25 человек, среди пострадавших есть женщины.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками вступил в ночь на пятницу. Израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня. ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что вызвало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

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