Губернатор Ростовской области назвал причину ЧП на очистных сооружениях

Несоблюдение техники безопасности стало причиной ЧП в Ростовской области, где погибли 10 рабочих, сообщил в пятницу, 21 мая, губернатор региона Василий Голубев.

«Я думаю, что основная причина — это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который без запаха, как известно, и действует очень быстро. Сегодня следственные мероприятия продолжаются, следователи работают, но, думаю, что это основная причина», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

О гибели 10 рабочих под Ростовом стало известно ранее в этот же день. Эту информацию подтвердил мэр Таганрога Андрей Лисицкий. По данным администрации города, число пострадавших возросло до восьми человек, они госпитализированы.

В МЧС добавили, что тела погибших уже подняты на поверхность.

Следственный комитет (СК) РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности. Его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Директор водоканала Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.

Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих.