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В Москве мужчина на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и скрылся

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Мужчина на электросамокате сбил пятилетнюю девочку в Москве, после чего скрылся. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры в пятницу, 21 мая.

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Инцидент произошел в четверг, 20 мая, на Садово-Кудринской улице. После того как сбил ребенка, мужчина скрылся, в настоящее время его разыскивают.

Отмечается, что ребенку потребовалась медицинская помощь. Мать девочки написала заявление в полицию. Правоохранители устанавливают его личность и местонахождение.

Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль столичной прокуратуры.

Ранее 21 мая в Мосгордуме предложили ограничить скорость движения на электросамокатах в Москве до 15 км/ч. Скоростной режим могут установить и для движения велосипедов по тротуару, пишет сайт 360tv.ru.

19 мая сообщалось, что в Московской области оператор сервиса по аренде самокатов ограничил скорость электросамокатов до 20 км/ч. В региональном дептрансе отметили, что ограничение по скорости электросамокатов действует с начала сезона проката.

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