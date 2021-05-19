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В Подмосковье ограничили скорость самокатов
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В Подмосковье ограничили скорость самокатов

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В Московской области оператор сервиса по аренде самокатов ограничил скорость электросамокатов до 20 км/ч. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

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В ведомстве отметили, что ограничение по скорости электросамокатов действует с начала сезона проката. Решение было принято совместно министерством и оператором сервиса по аренде самокатов.

Сервис проката самокатов запустили в Подмосковье летом 2020 года. Жители Химок, Одинцова и Красногорска в прошлом сезоне совершили свыше 175 тыс. поездок. Сезон проката электросамокатов в регионе в 2021 году начался 10 апреля.

В настоящее время в ПДД не прописаны правила управления электросамокатами и гироскутерами. Проект изменений в ПДД, разработанный Минтрансом, обсуждается с 2019 года. Согласно тексту документа, министерство предлагает назвать электросамокаты, гироскутеры и моноколеса «средствами индивидуальной мобильности» и разрешить ездить на них по пешеходным дорожкам не быстрее 20 км/ч. Нарушителей предлагается штрафовать.

14 мая в Сети опубликовали видео, на котором молодые люди на самокатах сбивают прохожих на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, а также избивают мужчину. Пострадавшего пришлось госпитализировать. По данным РЕН ТВ, самокатчики ездили по тротуару на высокой скорости и подрезали друг друга, один из них ехал на транспорте сидя.

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В тот же день председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Двоих подозреваемых задержали и арестовали. Бастрыкин поручил подготовить рекомендации по мерам для снижения случаев травматизма с участием электросамокатов.

Как пишет сайт 360tv.ru, из-за отсутствия правовых положений в обществе развернулась широкая дискуссия о том, какие правила нужно вводить для поездок на электросамокатах. Как правило, все они касаются ограничения скорости средства передвижения.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что люди на электросамокатах должны двигаться со скоростью пешеходного потока. Он отметил, что многие страны приняли это правило.

Как пишет «Москва 24», пешеходы не единственные, кого зачастую раздражает поведение электросамокатчиков. Очень часто они мешают автомобилистам на дорогах.

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