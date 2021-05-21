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Манижа приняла участие в первой репетиции финала «Евровидения»

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Певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), представляющая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021», приняла участие в первой репетиции финала состязания. Об этом сообщило в пятницу, 21 мая, агентство «РИА Новости».

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Накануне организаторы конкурса сообщили, что Манижа выступит в финале «Евровидения» под номером пять. Отмечалось, что первой на сцену выйдет представитель Кипра Елена Цагрину, тогда как завершит финал конкурса участник от Сан-Марино под 26-м номером Senhit.

Финал конкурса пройдет в субботу, 22 мая. В 2021 году «Евровидение» принимает Роттердам, Нидерланды.

18 мая Манижа вышла в финал по итогам первого полуфинала, который состоялся в тот же день. При этом видеозапись выступления певицы стала самой популярной на YouTube-канале конкурса «Евровидение-2021».

Сама певица 21 мая рассказала о волнении во время выступления. По ее словам, она представляла, будто идет по канатной дороге. Артистка уточнила, что победить в конкурсе в первую очередь она хочет именно себя и свои страхи.

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