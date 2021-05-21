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Ребенок получил травмы на стройплощадке в Петрозаводске

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В Петрозаводске 10-летний ребенок пострадал во время игры на строительной площадке. Он сорвался с третьего этажа недостроенного дома.

Как пишет ИА «Карелinform» со ссылкой на СУ СКР по Карелии, пострадавший госпитализирован. Врачи борются за его жизнь.

Следователи должны установить все обстоятельства произошедшего. Они выясняют, кто является собственником недостроенного здания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Липецке ребенок пострадал на стройплощадке ТРЦ «Ривьера». Его госпитализировали с множественными ушибами и переломами, а также с травмой позвоночника.

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