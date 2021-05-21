Генпрокурор РФ Игорь Краснов начал личный прием граждан в Новосибирске

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов проводит личный прием россиян во время визита в Новосибирск. Об этом сообщил в пятницу, 21 мая, телеканал РЕН ТВ.

Частично прием проводится по видеосвязи, так как некоторые живут в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Новосибирской области.

Чаще всего жители города и области на приеме задают вопросы по защите жилищных прав: переселение из аварийного жилья, капитальный ремонт дома, а также по поводу предоставления квартир детям-сиротам и вдове ветерана Великой Отечественной войны.

Кроме того, жители обратились по вопросам социальной поддержки: обеспечение лекарствами, доступность дошкольного образования, предоставление средств реабилитации.

Некоторые жители пожаловались на содержание автомобильных дорог и неисполнение решений суда.

Генеральный прокурор поручил подчиненным в каждом случае добиваться реального восстановления прав граждан.

23 апреля Краснов сообщил, что прокуроры усилят контроль крупнейших «предприятий-загрязнителей» и как возмещается ущерб экологии. По словам генпрокурора, в ходе проверок в 2020 году было выявлено 282 тыс. нарушений законов об экологии, по фактам которых возбудили почти 2 тыс. уголовных дел. Он добавил, что в 40 городах страны «высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха».