Колумбию лишили права проведения Кубка Америки по футболу

Южноамериканская конфедерация футбола (Conmebol) лишила Колумбию права проведения Кубка Америки по футболу и отказала властям страны в просьбе о переносе чемпионата с июня на другой срок. Соответствующее заявление в четверг, 20 мая, было опубликовано на сайте организации.

Причиной такого решения конфедерации стал отчет Госдепартамента США, в котором из-за политических беспорядков и тяжелой ситуацией с пандемией COVID-19 была поставлена под сомнение безопасность путешествий в Колумбию.

В организации также пояснили, что из-за логистики турнира и международным календарем соревнований перенос Кубка Америки на ноябрь невозможен.

В Conmebol отметили, что турнир пройдет в запланированные сроки и конфедерация в ближайшие дни проинформирует о переносе матчей, которые должны были проводиться в Колумбии.

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии.

Манифестации в Колумбии начались в знак протеста против повышения налогов и продолжаются, несмотря на то что президент страны Иван Дуке от этой идеи отказался. Студенческие и рабочие организации, помимо отмены налоговой реформы, теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города и наказать виновных в убийствах протестующих. По состоянию на 11 мая погиб 41 манифестант и один полицейский, пропавшими без вести числятся 168 человек.