Баста отреагировал на заявления Шлеменко в адрес Моргенштерна

Хип-хоп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, прокомментировал высказывания в адрес рэпера Моргенштерна со стороны бойца смешанного стиля Александра Шлеменко. Об этом он рассказал 20 мая «Спорт-Экспрессу»

«Слова, которые он выбирал — черти, черт... Потом я еще видел, как он высказывался, что черти не хотели его победы, — это немного настораживает и вызывает беспокойство. Что значит: человек — черт? Тем более я знаю, что Александр Павлович Шлеменко не причисляет себя к уличным понятиям. Созревает вопрос: не является ли это какой-то духовной оценкой? Не является ли теперь Александр Павлович Шлеменко каким-то духовным, прозорливым старцем, который определяет духовную ценность», — заявил Баста после взвешивания участников первого турнира GAZFIGHT.

При этом, говоря о музыке Моргенштерна, Баста заявил, что тот исполняет «плохую музыку», и данный факт понятен «без высказываний и оценки Александра Павловича Шлеменко».

Ранее в этот же день стало известно, что экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в песнях рэпера Моргенштерна. В свою очередь адвокат исполнителя Сергей Жорин опроверг заключения экспертизы.

Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 до 101,6 кг). Боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.