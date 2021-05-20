Боксеры Кудряшов и Романов прошли процедуру взвешивания

Российские боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов в преддверии поединка на турнире GAZFIGHT прошли процедуру взвешивания, сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 20 мая.

На церемонии присутствовал музыкант Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, промоушен которого организует турнир.

Первым процедуру прошел Романов, чей вес составил ровно 101 кг. Его соперник, Кудряшов, оказался немного тяжелее — 101,2 кг. После процедуры спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.

По словам Кудряшова, на взвешивании он впервые в карьере не волновался.

«Я вообще не гонял вес. Я в этом случае поднимаюсь в весе. У меня с этим проблем не было. Чуть-чуть, может, придержал, чтобы не было лишнего. Не было никаких весогонок. Просто тренировался в нормальном режиме», — подчеркнул спортсмен.

Ранее в четверг Романов и Кудряшов провели открытую тренировку, в ходе которой продемонстрировали свои навыки и планы на предстоящий боксерский поединок.

При этом Романов отметил, что демонстрирует не более 3% от возможностей.

Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории бриджервейт (от 90,7 кг до 101,6 кг). Кудряшов и Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.