Депутаты рады призвали США сохранить санкции против СП-2

Украинские депутаты, представители общественности, а также председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко обратились с открытым письмом к США и странам Европы с призывом сохранить санкции против энергетического проекта «Северный поток – 2». Об этом 20 мая на своем сайте сообщила украинская компания.

По их мнению, газопровод несет геостратегическую угрозу как для Украины, так и для Запада.

«Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделенные полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта», — говорится в тексте обращения.

Также подписанты высказывают обеспокоенность предложениями Государственного департамента США, поданными в конгресс, по отказу от санкций против Nord Stream 2 AG (оператора СП-2. — Ред.), руководства и сотрудников этой компании.

В качестве аргумента авторы письма приводят заявление президента США Джо Байдена, ранее указавшего на недопустимость достройки газопровода и назвавшего проект «плохим соглашением для Европы».

В сообщении отмечается, что Европейский парламент якобы также поддерживает немедленное прекращение реализации российского проекта.

«Мы поддерживаем призывы США и Европы к Германии о помощи в остановке этого российского геополитического проекта», — пишут авторы обращения.

Также они отмечают, что трубопровод якобы противоречит совместной энергетической политике Евросоюза, угрожает единству ЕС и климату.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена необходима, несмотря на то что есть риск отказа американской стороны от санкций против «Северного потока – 2». Украинский лидер назвал возможную отмену санкций против газопровода личным поражением Байдена.

Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, в свою очередь, заявил «Известиям», что если США действительно откажутся от подобных рестрикций, то американский президент Джо Байден проявит разум, а не слабость.

20 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель увидела в действиях США шаги навстречу Германии в конфликте вокруг строительства проекта. Так она отреагировала на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в интересах США приостановить санкции против компании Nord Stream 2 AG.

При этом представители США указали, что сохраняется вероятность введения санкций против российских судов-трубоукладчиков. Кроме того, отмечалось, что американская сторона продолжит оказывать противодействие проекту.

«Северный поток – 2» прокладывают от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить Европу прямыми и надежными поставками газа. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Однако против высказываются Прибалтика, Польша, Украина и США. Киев опасается потери транзита российского топлива, Вашингтон же намерен вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.