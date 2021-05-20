Меркель отметила шаг США навстречу ФРГ в конфликте вокруг «СП-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель увидела в действиях США шаги навстречу Германии в конфликте вокруг строительства газопровода проект «Северный поток – 2» («СП-2»). По ее словам, взгляды США и ФРГ по этому вопросу остаются разными, но Вашингтон приблизился к позиции Берлина.

«Президент Байден [президент США Джо Байден], разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг «Северного потока – 2», на который у нас разные взгляды», — сказала она в четверг, 20 апреля, на онлайн-форуме телерадиокомпании WDR.

Меркель подчеркнула, что ФРГ и Штаты будут продолжать контакты, касающиеся точек соприкосновения по отношению к России.

Ранее в четверг в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшейся в исландском Рейкьявике, последний заявил, что в интересах США приостановить санкции против компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода, его главы Маттиаса Варнига и работников.

При этом он указал, что Вашингтон продолжит свою политику противодействию проекту и рассматривает вариант введения санкций в отношении четырех российских судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ США от санкций против оператора газопровода позитивным сигналом. Также представитель Кремля заявил, что проект, несмотря на все трудности, продолжается и должен быть непременно завершен, так как это отвечает интересам России, а также стран — участников этого проекта.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация США отказалась вводить санкции против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG.

Комментируя эту информацию, политолог Александр Рар рассказал «Известиям», что американские власти отказались от санкций из-за того, что поняли, что это приведет лишь к скандалу с Германией.

Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст в свою очередь заявил «Известиям», что если США действительно откажутся от подобных рестрикций, то американский президент Джо Байден проявит разум, а не слабость.

Газопровод «Северный поток – 2» прокладывают от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить Европу прямыми и надежными поставками газа. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Однако против высказываются Прибалтика, Польша, Украина и США.

США впервые ввели санкции против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке строительства, швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства «СП-2» в Балтийском море.