Зеленский назвал возможный отказ США от санкций против СП-2 поражением Байдена

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена необходима, несмотря на то что есть риск отказа Вашингтона от санкций против «Северного потока – 2». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве 20 мая.

Помимо этого, Зеленский назвал возможную отмену санкций против строительства газопровода личным поражением Байдена.

«Это будет проигрыш США и личный [проигрыш] президента Байдена, серьезная геополитическая победа РФ и новое перераспределение сил и влияния», — заявил Зеленский, добавив, что не исключает того, что США пойдут на такой шаг, если «будут размениваться на что-то очень серьезное».

Зеленский также отметил, что его беспокоит такой вариант развития событий.

Ранее в этот же день в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшейся в исландском Рейкьявике, глава Госдепа заявил, что в интересах США не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода, его главы Маттиаса Варнига и работников.

При этом он указал, что Вашингтон продолжит свою политику противодействию проекту и рассматривает вариант введения санкций в отношении четырех российских судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ США от санкций против оператора газопровода позитивным сигналом. Также представитель Кремля заявил, что проект, несмотря на все трудности, продолжается и должен быть непременно завершен, так как это отвечает интересам России, а также стран — участниц этого проекта.

13 апреля Байден предложил Путину провести «в ближайшие месяцы» саммит. В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что правительство занимается изучением предложения Вашингтона. Позднее он отмечал, что пока рано говорить о месте встречи Путина и Байдена, так как вопросы организации только прорабатываются. Он также поблагодарил страны, которые выразили готовность принять участие в организации саммита двух президентов.

18 мая стало известно, что саммит Путина и Байдена «с наибольшей вероятностью» может состояться в Швейцарии. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских госструктурах.

Газопровод «Северный поток – 2» прокладывают от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить Европу прямыми и надежными поставками газа. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Однако против высказываются Прибалтика, Польша, Украина и США.

США впервые ввели санкции против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке строительства, швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства «СП-2» в Балтийском море.