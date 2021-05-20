В бундестаге оценили решение Байдена не вводить санкции против СП-2

Администрация президента США Джо Байдена отказывается от давления на ФРГ с целью остановить строительство «Северного потока – 2». Издание Axios узнало о планах демократа повременить с санкциями в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 и ее управляющего директора Маттиаса Варнига. Причина кроется в нежелании США обострять отношения с одним из главных своих европейских партнеров. В немецком парламенте новость расценили как шаг на пути к разумному сотрудничеству.

«Если Джо Байден действительно решил отойти от нарушающей международное право политики США в отношении «Северного потока – 2», то я это очень приветствую. Саму идею о наложении рестрикций на управляющего директора компании, которая строит трубопровод, сложно превзойти в дерзости. Если Джо Байден все-таки откажется от нее, то он проявит разум, а не слабость», — заявил «Известиям» глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.



По его словам, политика санкций, с помощью которой Соединенные Штаты отстаивают свои экономические интересы, неприемлема. Если новый глава Белого дома поймет это и захочет «вернуть свою страну к поведению настоящего партнера, уважающего суверенитет своих союзников», то получится наладить отношения и с Россией. По мнению депутата, для решения проблем современного мира ЕС и США нуждаются в партнерстве с РФ.



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