Москалькова одобрила идею ФСИН по рабочим местам для осужденных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала предложение Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) о расширении количества рабочих мест для граждан, которым наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами.

Ранее в четверг уполномоченный по правам человека в Красноярске директор ФСИН России Александр Калашников предложил более активно использовать заключенных для работы в России, на которую приглашают трудовых мигрантов. По его словам, на данный момент в исправительных учреждения находятся 482 тыс. человек, из них 188 тыс. имеют право на исполнение наказания в виде принудительных работ.

«Поддерживаю инициативу ФСИН по организации работы по увеличению количества рабочих мест для граждан, которым наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами», — приводит пресс-служба омбудсмена слова Москальковой в четверг, 20 мая.

12 марта Калашников рассказал, что зарплата российских заключенных выросла на 11% в 2020 году. По словам директора службы, повышение заработков позволяет заключенным выплачивать компенсации жертвам своих преступлений. В 2020 году сумма возмещений выросла на 14%. Это было сделано в том числе за счет приоритетного устройства на работу лиц, имеющих иски.

В конце декабря прошлого года комитет Совета Федерации по экономической политике предложил приравнять осужденных к социально уязвимой категории граждан. Письмо с предложением было направлено министру юстиции России Константину Чуйченко.