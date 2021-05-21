Банальная для цивилизованного мира процедура развода иногда вдруг начинает привлекать к себе пристальное внимание СМИ. Не банальной ее делают личности разводящихся. На этот раз бракоразводный процесс четы Гейтсов, начавшийся 3 мая, привлек к себе внимание после того, как в Twitter они опубликовали совместное письмо. «За последние 27 лет мы вырастили троих замечательных детей и создали фонд, который действует по всему миру, чтобы помочь людям жить здоровой и продуктивной жизнью. Мы продолжим совместно работать в фонде, но мы не считаем больше, что как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни». Сенсация: Билл и Мелинда Гейтс разводятся!

Билл Гейтс — один из самых богатых людей на земле (по версии журнала Forbes), основатель корпорации Microsoft, «король» производства вакцин и лекарств, благотворитель. Мелинду Гейтс тот же Forbes по итогам 2020 года поставил на пятое место в списке самых влиятельных женщин мира. Предполагают, что инициатива развода принадлежит Мелинде, причина вполне банальная — супружеская неверность.

Как у некоторых знаменитых людей, у Билла Гейтса есть биограф — Джеймс Уоллес, который в 1997 году издал книгу «Овердрайв: Билл Гейтс и гонка за контроль над киберпространством». В этой книге Уоллес писал, что Билл Гейтс в 80-х годах нередко устраивал холостяцкие вечеринки, посещал ночные клубы и так далее. Он добавил, что Мелинда «хорошо знала о пристрастиях Гейтса», которые сохранились даже после того, как они начали встречаться. Пара «распалась почти на год» из-за нежелания Гейтса принять на себя обязательства перед Мелиндой. «Однако, когда они снова сошлись в 1992 году, их отношения становились всё крепче», — написал Уоллес.

Что же подтолкнуло к разводу 65-летнего Билла и 56-летнюю Мелинду? Издание Wall Street Journal (WSJ) провело свое расследование и установило, что уже в 2019 году, Мелинда начала консультироваться с адвокатами по разводу. В WSJ выдвинули свою версию происходящего. Оказалось, что контакты Билла с неким Джеффри Эпштейном, известным американским миллиардером, обвиненным в торговле молодыми девушками для их передачи в сексуальное рабство, были «одним из источников беспокойства Мелинды». Еще в 2013 году она попросила мужа прекратить общение с ним, но тот не послушал. По информации WSJ, когда несколько лет назад знакомство двух миллиардеров стало достоянием общественности, Мелинда называла свой брак с сооснователем Microsoft «безвозвратно разрушенным».

Судя по содержанию письма в Twitter, Билл и Мелинда останутся друзьями и партнерами. Но не только сам развод привлекает внимание публики. Раздел имущества, а в данном случае есть, что поделить, тоже будоражит любопытство обывателей. Активы Билла Гейтса, по разным оценкам, составляют $100–130 млрд. Созданная Гейтсом корпорация Microsoft, развитие которой сделало его богатым и знаменитым, уже видимо не является его главным активом. Хотя по цене это наибольшая часть состояния Гейтса. Рыночная капитализация Microsoft сейчас составляет около $1,83 трлн. Гейтсу принадлежит около 4,5% акций, а это $82,4 млрд. Однако, как подсчитали в журнале Forbes, Билл Гейтс зарабатывает от своего детища не более 13% доходов.

Кроме того, в июне 2008-го он покинул пост руководителя Microsoft и посвятил себя управлению благотворительным фондом и другим проектам. В октябре 2013-го, по данным Reuters, три крупных акционера Microsoft (c долей около 5%) потребовали отставки Билла Гейтса с должности главы совета директоров корпорации, и в феврале 2014-го Гейтс покинул свой пост и, можно сказать, больше не влияет на работу и развитие Microsoft. Гигант IT-индустрии управляется теперь другими людьми, вероятнее всего бракоразводный процесс никак не повлияет ни на его работу, ни на состав акционеров.

Хотя надо отметить, что на протяжении существования Microsoft Гейтс не раз использовал принадлежащие ему акции для вложения в другие проекты. Так, в 1994 году Билл Гейтс продал часть своих ценных бумаг и основал фонд Уильяма Гейтса, названный в честь отца. В 2000 году Билл Гейтс объединил этот фонд и другие свои благотворительные проекты в фонд Билла и Мелинды Гейтс. Этот фонд поддерживает социальные, медицинские и образовательные проекты, а также инициативы в области гендерного равенства.

В 2017 году Билл Гейтс сделал свое самое крупное пожертвование за 17 лет. Речь идет о 64 млн акций компании, суммарную стоимость которых оценили в $4,6 млрд. Акции передали в фонд, основанный Биллом и Мелиндой, но кто стал обладателем этой суммы, точно неизвестно, хотя предполагается, что ее передали в собственность Мелинды. От развода супругов Гейтс их основной совместный актив — фонд Билла и Мелинды Гейтс — не пострадает и останется неделимым.

Сейчас в сфере интересов Била Гейтса — фармацевтика. В основном, разработка вакцин против редких и опасных заболеваний, таких как полиомиелит, малярия, СПИД. В декабре 2015 года вместе с Марком Цукербергом он основал фонд Breakthrough Energy Coalition, в который привлекают частные инвестиции. Деньги используют на поиск и разработку источников чистой и альтернативной энергии. По мнению аналитиков журнала Forbes, состояние Билла Гейтса будет неуклонно расти каждый год за счет новых проектов, он будет постоянно находиться в числе богатейших людей планеты. А в бракоразводном процессе поделят только самолеты, особняки, автомобили и коллекцию предметов искусства, которую оценивают в $130 млн.

Автор — основатель Frendex Group

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