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Врач порекомендовал есть соленые фисташки и сухарики в жаркую погоду

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Главный врач медицинского центра Московского физико-технического института (МФТИ) Алексей Чуршин сообщил, что соленые орехи и фисташки помогают организму лучше справляться с жарой.

Он также рекомендовал людям гулять не более часа в жаркую погоду. При этом он уточнил, что непосредственно на солнце следует находиться до получаса.

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«С учетом того что в жару может быть обезвоживание, лучше взять с собой сухарики или соленые орешки, фисташки. Когда мы потеем, из организма быстро уходит соль, нарушается водный баланс, это приводит к выраженной слабости и возможному понижению артериального давления», — рассказал Чуршин в четверг, 20 мая, агентству городских новостей «Москва».

Кроме того, врач рекомендовал брать на прогулку воду и следить за водным балансом организма. Так, перед тем как выйти на улицу, следует выпить стакан воды или чая.

«Ни в коем случае не алкоголь: это только усилит обезвоживание и негативно повлияет на состояние человека. Кофеиносодержащие напитки также способствуют обезвоживанию организма, так как являются мощными диуретиками», — заключил Чуршин.

Ранее, 18 мая, врач, кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова рассказала, что в жару людям с хроническими заболеваниями стоит исключить свое пребывание под прямыми солнечными лучами. Она также сообщила, что в жаркую погоду категорически запрещено выпивать спиртное.

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