Врач рассказала о способе пережить жару

В жару людям с хроническими заболеваниями стоит исключить свое пребывание под прямыми солнечными лучами. Об этом во вторник, 18 мая, рассказала врач, кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова в интервью телеканалу «Звезда».

«Когда температура воздуха сильно повышается, людям, у которых есть проблемы, нужно себя поберечь. Именно в жаркие часы, а это с 12:00 до 16:00, исключить свое пребывание под прямыми солнечными лучами. С собой должна быть бутылочка с водой, и, это важно, если вы почувствовали боль или покалывание в сердце, надо присесть и попросить помощи, чтобы, например, вызвали скорую помощь. Нельзя продолжать действие, которое вы выполняли», — заявила Добрецова.

Специалист добавила, что в жаркую погоду также категорически запрещено употреблять спиртное. Нужно пить освежающие напитки, например ягодную воду, есть фрукты и овощи в течение дня, отметила врач.

По словам Добрецовой, пожилым людям во время «солнцепека» стоит воздержаться от походов по магазинам или поездок на дачу.

«Ну а дальше — все банальные рекомендации: легкая одежда, бутылка воды с собой, не есть острую и жирную пищу, которая забирает очень много воды, утром и вечером принимать прохладный душ. Все это нам поможет пережить жару», — заключила медик.

Ранее в этот день врач диетолог-эндокринолог Алексей Калинчев заявил, что в жаркую погоду лучше исключить тяжелую, жирную пищу и алкоголь, а также есть больше овощей и фруктов. Специалист уточнил, что стоит отдавать предпочтение вареной, тушеной пище, а также минимизировать жареную. Шашлыки лучше делать из курятины, а не из свинины, заключил Калинчев.

Врач-терапевт Лариса Алексеева 18 мая призвала внимательнее относиться к своему гардеробу в жаркую погоду, а также обратила внимание на важность питания. По словам специалиста, одежда не должна быть обтягивающей, а отдать предпочтение следует вещам из натуральных тканей светлого цвета.