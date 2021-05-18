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Врач дала советы по спасению от жары

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Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала внимательнее относиться к своему гардеробу в жаркую погоду, а также обратила внимание на важность питания.

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По словам специалиста, одежда не должна быть обтягивающей, чтобы не стеснять сосуды. Отдать предпочтение следует вещам из натуральных тканей светлого цвета. Обязательно следует носить головной убор, чтобы не было солнечного удара, а также носить солнцезащитные очки.

«С собой нужно иметь бутылочку воды, причем не только чтобы пить ее мелкими глоточками, но и чтобы можно было умыть лицо. Можно носить с собой термальную воду в аэрозолях. Брызгать надо на лицо, на шею и на места крупных сосудов. С 12:00 до 18:00 лучше не выходить на улицу», — рассказала она радиостанции «Говорит Москва» во вторник, 18 мая.

Алексеева также обратила внимание на питание. По ее словам, пища должна быть легкой, в рацион следует включить фрукты и овощи, каши и молочные продукты. Также следует делать легкие перекусы в течение дня.

«Пусть будет овощной суп, паровые котлетки. И порции нужно уменьшить в два раза. Воду пить постоянно мелкими глотками в течение всего дня», — подчеркнула она.

Ранее во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей европейской части России 18 мая ожидает рекордная жара за всю историю метеонаблюдений. По его словам, температура будет достигать +32 °С.

17 мая врач-дерматолог Наталья Яковлева рассказала, как справиться с повышенным потоотделением в жаркую погоду. Медик подчеркнула, что, в частности, женщины в менопаузе, которые страдают от повышенного потоотделения и при комфортной температуре, нуждаются в корректировке общего состояния. Для этого следует обратиться к врачу.

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