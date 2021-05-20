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Турчак предложил присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести»

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать идею присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести». Такое заявление политик сделал в четверг, 20 мая, в ходе заседания оргкомитета «Победа».

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Отмечается, что в список населенных пунктов входят Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре.

«Все эти города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей, но и экспертными заключениями Российской академии наук. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас вновь поддержать предложение о присвоении вышеперечисленным городам почетного звания по случаю 76-летия Великой Победы», — обратился к президенту Андрей Турчак.

Секретарь генсовета ЕР напомнил, что год назад глава государства поддержал предложение партии о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести».

«Ваше решение имело огромное значение для людей, позволило особо отметить тот подвиг, который совершили труженики тыла в годы Великой Отечественной войны. Всего в прошлом году мы собрали более 8 млн подписей», — заключил Андрей Турчак.

Ранее в этот день стало известно, что Владимир Путин проведет заседание российского организационного комитета «Победа», в рамках которого будет обсуждаться выполнение целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

Российский организационный комитет «Победа» является совещательным и консультативным органом при президенте Российской Федерации. Он образован в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в отношении ветеранов.

Государственная дума 14 апреля приняла закон, который регламентирует обращение с останками погибших военнослужащих и воинских захоронений и пополняет закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» новыми поправками. Соответствующий документ регулирует передачу властям российских регионов полномочий по захоронению и перезахоронению останков погибших в годы Великой Отечественной войны и ответственность за формирование поименных списков погибших, погребенных в воинских захоронениях на территории региона.

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