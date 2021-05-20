Главред «Еврорадио» оценил ситуацию с новостным порталом Tut.by

Главный редактор «Еврорадио» Павел Свердлов в четверг, 20 мая, заявил «Известиям», что не видит оснований для преследования руководства белорусского новостного портала Tut.by.

«Нигде мне не приходилось читать, что власти имеют к порталу какие-то претензии, связанные с налогами. <…> Tut.by имел право вступить в Парк высоких технологий и пользоваться налоговыми льготами, иначе бы его туда попросту не приняли несколько лет назад. Я не вижу оснований для того, чтобы преследовать руководство портала и тем более журналистов», — заявил он.

Накануне Евросоюз посчитал действия белорусских властей по отношению к ресурсу Tut.by нарушающими международные обязательства Минска и призвал прекратить преследования журналистов.

За день до этого, 18 мая, Tut.by сообщил о задержании 13 своих сотрудников. Среди них, в частности, упоминалась генеральный директор Людмила Чекина. При этом у главного редактора Марины Золотовой дома провели обыск, после чего ее отвезли в департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля республики.

Также стало известно, что ДФР возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» из-за уклонения от уплаты налогов.

Новостной портал Tut.by — один из наиболее крупных ресурсов в Белоруссии. В частности, занимается освещением начавшихся после августовских выборов президента протестов оппозиции.

В прошлом году экономический суд Минска удовлетворил иск мининформа Белоруссии и лишил новостной портал статуса сетевого издания, это решение было обжаловано. Однако апелляционная инстанция экономического суда оставила решение в силе.

Ситуация внутри страны обострилась после президентских выборов, прошедших в Белоруссии в августе 2020 года и завершившихся победой Александра Лукашенко. В республике вспыхнули акции протеста: несогласные с итогами голосования вышли на улицы.