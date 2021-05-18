В Белоруссии задержали 13 сотрудников сайта Tut.by

Новостной сайт Белоруссии Tut.by сообщил, что 13 его сотрудников были задержаны, а в офисе в Минске продолжаются обыски.

В Telegram-канале новостного издания уточнили, что сотрудники, которые утром пришли на работу, до сих пор не выходят на связь.

«По последней информации, задержаны: генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, директор по персоналу Надежда Адамович, заместитель главного редактора Максим Гайко…» — сообщили в Tut.by.

Также сообщается, что у главного редактора сайта Марины Золотовой дома прошел обыск, после чего ее отвезли в департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии.

Ранее в этот день сообщалось, что ДФР возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» из-за уклонения от уплаты налогов.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК Белоруссии («Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере»).

Так, общество в 2019 году получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ) республики. По данным ДФР, им была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ, о чем было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий».

Из-за допущенных нарушений наблюдательный совет ПВТ во вторник принял решение об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы.

В пресс-службе комитета уточнили, что в результате необоснованного использования обществом господдержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Новостной портал Tut.by — один из наиболее крупных ресурсов в Белоруссии. В частности, занимается освещением начавшихся после августовских выборов президента протестов оппозиции.