Портал tut.by обжалует решение властей Белоруссии о приостановке статуса СМИ

Белорусский портал tut.by намерен обжаловать решение властей страны о приостановке статуса СМИ. Об этом в среду, 30 сентября, заявила главный редактор портала Марина Золотова.

«Конечно, мы будем обжаловать это решение министерства информации. Мы будем защищать свои права в суде», ― сказала она в ходе пресс-конференции.

Также Золотова подчеркнула, что расценивает эти действия как зачистку информационного поля, передает «РИА Новости».

Накануне стало известно, что власти Белоруссии приостанавливают с 1 октября на три месяца выпуск tut.by. В министерстве информации республики отметили, что в период с 7 августа по 15 сентября этого года ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» вынесли четыре письменных предупреждения в связи с нарушением при выпуске сетевого издания tut.by ст. 4 и 49 Закона о СМИ.

Согласно законодательству Республики Беларусь, ст. 4 Закона о СМИ регулирует «основные принципы деятельности средств массовой информации» в стране. В ст. 49 «Письменное предупреждение» говорится, на каких основаниях и за какие нарушения выносятся такие предупреждения.

Подчеркивалось, что ведомство приняло эти меры из-за обращений государственных органов, которые обнаружили, что издание распространяет запрещенную информацию.

В самом tut.by заявили, что с 1 октября оно утратит статус СМИ, но при этом будет работать как интернет-ресурс без статуса средства массовой информации. Издание напоминает, что регистрация интернет-порталов в качестве сетевых изданий в Белоруссии носит добровольный характер. Ресурс был зарегистрирован как СМИ в январе 2019 года, а до этого с момента основания в 2000 году портал работал без этого статуса.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента страны. По данным Центризбиркома, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Произошли столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, были пострадавшие с обеих сторон и несколько погибших гражданских. 23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко.