Власти Белоруссии на три месяца приостановят выпуск издания TUT.BY

В Белоруссии приостанавливают с 1 октября на три месяца выпуск сетевого издания tut.by. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте министерства информации этой страны во вторник, 29 сентября.

«Приказом Министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания tut.by приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно подпункту 1.2 п. 1 ст. 50 «Закона о СМИ» РБ выпуск средства массовой информации могут приостановить на срок до трех месяцев решением республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации, если он предъявил в суд иск о прекращении выпуска СМИ.

В министерстве отмечают, что в период с 7 августа по 15 сентября этого года ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» вынесли четыре письменных предупреждения в связи с нарушением при выпуске сетевого издания tut.by статей 4 и 49 «Закона о СМИ».

Согласно законодательству Республики Беларусь, статья 4 «Закона о СМИ» регулирует «Основные принципы деятельности средств массовой информации» в стране. В статье 49 «Письменное предупреждение» говорится, на каких основаниях и за какие нарушения выносятся такие предупреждения.

Ведомство приняло эти меры из-за обращений государственных органов, которые обнаружили, что издание распространяет запрещенную информацию.

«После детального анализа публикаций письменные предупреждения выносились в строгом соответствии с законодательством. В судебном порядке они обжалованы не были», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 51 «Закона о СМИ» республиканский орган госуправления в сфере массовой информации может предъявить в суд иск о прекращении выпуска издания, если юридическому лицу, на которое зарегистрировано СМИ, либо его учредителю (учредителям) в течение года вынесли два и более письменных предупреждения.

Определением Экономического суда Минска от 25 сентября 2020 года был принят иск и возбуждено производство по делу. По данным tut.by, заседание назначено на 8 октября.

Само издание tut.by отмечает, что с 1 октября оно утратит статус СМИ, но при этом будет работать как интернет-ресурс без статуса средства массовой информации. Издание напоминает, что регистрация интернет-порталов в качестве сетевых изданий в Белоруссии носит добровольный характер. Ресурс был зарегистрирован как СМИ в январе 2019 года, а до этого, с момента основания в 2000 году, портал работал без этого статуса.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента страны. По данным Центризбиркома, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Произошли столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, были пострадавшие с обеих сторон и несколько погибших гражданских.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко.