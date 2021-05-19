Евросоюз призвал власти Белоруссии прекратить преследования журналистов

Евросоюз считает действия белорусских властей по отношению к ресурсу Tut.by нарушающими международные обязательства Минска и призывает прекратить преследования журналистов. Об этом говорится в распространенном в среду, 19 мая, заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В нем говорится, что «в рамках продолжающихся репрессий и запугивания со стороны властей Белоруссии был нанесен удар по крупнейшему независимому СМИ — Tut.by».

«Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, принятым Белоруссией, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Преследование журналистов должно прекратиться», — отмечается в заявлении.

Накануне новостной портал Белоруссии Tut.by сообщил о задержании 13 своих сотрудников. Среди них, в частности, упоминалась генеральный директор Людмила Чекина.

При этом у главного редактора Марины Золотовой дома провели обыск, после чего ее отвезли в департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля республики.

Также стало известно, что ДФР возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» из-за уклонения от уплаты налогов.

Новостной портал Tut.by — один из наиболее крупных ресурсов в Белоруссии. В частности, занимается освещением начавшихся после августовских выборов президента протестов оппозиции.

В прошлом году экономический суд Минска удовлетворил иск мининформа Белоруссии и лишил новостной портал статуса сетевого издания, это решение было обжаловано. Однако апелляционная инстанция экономического суда оставила решение в силе.