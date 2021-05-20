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Путин намерен обсудить COVID-19 и вопросы интеграции на ВЕЭС 21 мая

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Президент России Владимир Путин намерен обсудить на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет 21 мая, борьбу с COVID-19 и вопросы интеграции. Об этом сообщила в четверг, 20 мая, пресс-служба Кремля.

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«Имеется в виду также обсудить основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021–2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами Евразэс, принять решения, направленные на повышение эффективности функционирования единого союзного рынка», — следует из сообщения.

Также на заседании будут затронуты вопросы преодоления последствий пандемии COVID-19 в социально-экономической сфере.

Отмечается, что заседание пройдет в режиме видеоконференции.

В начале марта пресс-служба казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева сообщила, что очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и Евразийский деловой форум пройдут в мае в Казахстане.

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