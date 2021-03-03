Очередное заседание ВЕЭС пройдет в мае в Казахстане

В Казахстане в мае пройдут очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и Евразийский деловой форум. Об этом 3 марта заявила пресс-служба казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.

«Принято решение о проведении в мае 2021 года в Казахстане очередного заседания Высшего совета, в рамках которого предполагается провести Евразийский деловой форум», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы стратегического развития Евразийского экономического союза, а также приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС в 2021 году. Токаев заявил о важности полноценной реализации Договора о ЕАЭС.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что особое внимание во время беседы было уделено устранению барьеров во взаимной торговле и развитию производственной кооперации в рамках союза. Отмечена важность реализации цифровой повестки ЕАЭС, ускорения внедрения цифровых технологий в таможенном регулировании, промышленности и сельском хозяйстве.

Кроме того, стороны заявили о необходимости налаживания торгово-экономических отношений ЕАЭС с третьими странами и международными организациями (АСЕАН, Еврокомиссией, ВТО и другими)

Согласно пресс-релизу, на встрече руководитель коллегии ЕЭК поддержал конкретные предложения и инициативы, которые были озвучены президентом Казахстана. Мясникович сказал, что работа ЕАЭС будет направлена на активизацию взаимодействия бизнес-сообщества, поддержку предприятий, создающих новые рабочие места и формирующих добавленную стоимость.

11 декабря по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Мясникович заявил, что главы стран ЕАЭС выработали инициативу совместного производства самолетов.

Ранее в тот же день российский президент Владимир Путин предложил создать мобильное приложение для упрощения пересечения границ между странами ЕАЭС.