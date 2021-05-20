Заместитель прокурора Гагаринского района Москвы выпал из окна

Заместитель прокурора Гагаринского района города в Москве выпал из окна в жилом доме на Новочеремушкинской улице. Об этом сообщил в четверг, 20 мая, телеканал РЕН ТВ.

На данный момент обстоятельства инцидента выясняются.

Как уточнил источник в правоохранительных органах порталу Lenta.ru, мужчина выжил после падения, однако его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее, 10 мая, зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева нашли мертвым в квартире на северо-востоке Москвы. Тело мужчины обнаружил его друг. Сообщалось, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.