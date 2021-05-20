Ford представила новый электромобиль с запасом хода 370 км

Американская компания Ford представила электрический пикап F-150. Машина получила приставку в названии Lightning («Молния»). Об этом сообщил 19 мая портал Carscoops.

Автомобиль получил усиленную раму и независимую заднюю подвеску. Под капотом машины находится багажное отделение объемом 400 л. В салоне установлены цифровая приборная панель и большой вертикальный планшет мультимедийной системы, как у электрокаров Tesla. Модель можно укомплектовать автопилотом BlueCruise.

Пикап Ford F-150 Lightning оснащается двумя электромоторами. Суммарная мощность силовой установки составляет 430 л.с. Запас хода — 370 км.

По данным издания, основными конкурентами пикапа на американском рынке станут Tesla Cybertruck и GMC Hummer.

23 марта сообщалось, что в России в 2022 году начнется серийный выпуск электрического фургона Ford Transit.

Основными покупателями электрического фургона Ford Transit станут операторы онлайн-торговли, публичные компании в ретейле и международные компании, для которых переход на электротранспорт является частью стратегии развития.