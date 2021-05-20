В двух индийских штатах объявили об эпидемии мукормикоза

Два индийских штата объявили об эпидемии «черной плесени». Вспышка мукормикоза отмечается в Раджастане и Телангане, передает телеканал «Известия». Заболевание проявляется как побочный эффект COVID-19. Инфекция сопровождается развитием язв и некрозов в лимфатических узлах и легких. В Раджастане зарегистрировано около 100 пациентов с «черной плесенью».

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