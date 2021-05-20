Российские миротворцы передали 3,5 т гумпомощи нуждающимся в Степанакерте

Миротворцы РФ передали 3,5 т гуманитарной помощи беженцам, многодетным семьям и вынужденным переселенцам в Степанакерте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила в четверг, 20 мая, пресс-службы Министерства обороны РФ.

Отмечается, что гуманитарная помощь была предоставлена российскими общественными организациями и благотворительными фондами. Она была передана военнослужащими Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

«В общей сложности по линии благотворительных организаций российскими миротворцами жителям Нагорного Карабаха было передано более 155 тонн гуманитарных грузов, в числе которых было доставлено специализированное медицинское оборудование и наборы первичной диагностики для учреждений здравоохранения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что нуждающимся были переданы предметы первой необходимости, в том числе одежда и обувь, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, тепловые пушки для обогрева жилья, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки.

Ранее, 17 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном. В ходе переговоров министры обсудили двустороннее сотрудничество и обстановку в Нагорном Карабахе.

В начале мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является прочной гарантией безопасности. Также он подчеркнул роль президента России Владимира Путина в достижении мира в регионе.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.