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Путин проведет заседание оргкомитета «Победа»

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Президент России Владимир Путин в четверг, 20 мая, намерен провести заседание Российского организационного комитета «Победа», в рамках которого будет обсуждаться выполнение целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Об этом в среду, 19 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу доложат главе государства о ходе реализации проекта, который направлен на сохранение, реконструкцию и обустройство военно-мемориальных объектов, расположенных на территории России и зарубежных стран.

В режиме видеоконференции Президент РАН Александр Сергеев и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак представят результаты рассмотрения заявок на присвоение звания «Город трудовой доблести».

«Российский организационный комитет «Победа» является совещательным и консультативным органом при Президенте Российской Федерации. Он образован в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в отношении ветеранов», — отмечается в сообщении Кремля

Отмечается, что в оргкомитет входят руководители администрации президента, правительства, Совета Федерации, Госдумы, а таже федеральных органов исполнительной власти, полномочные представители президента в федеральных округах, представители ряда общественных организаций.

Ранее, 14 апреля, Государственная Дума приняла закон, который регламентирует обращение с останками погибших военнослужащих и воинских захоронений и пополнит закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» новым поправками. Соответствующий документ регулирует передачу властям российских регионов полномочий по захоронению и перезахоронению останков погибших в годы Великой Отечественной войны и ответственность за формирование поименных списков погибших, погребенных в воинских захоронениях на территории региона.

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