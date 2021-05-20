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Блинкен выразил Лаврову обеспокоенность из-за ситуации на границе с Украиной

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своих первых очных переговоров в Рейкьявике с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил озабоченность Вашингтона по поводу ситуации на границе РФ с Украиной. Об этом в ночь на четверг, 20 мая, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую озабоченность по поводу продолжающегося развертывания российских военных на Украине и вблизи нее», — говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Госдепа.

В ходе переговоров Блинкен заявил также, что он не считает конфликт между Соединенными Штатами и Россией общим объектом интересов двух стран.

США и другие западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Стороны обсуждали «агрессивное наращивание военной мощи вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Ранее, 3 мая, Блинкен заявлял об «очень внимательном» наблюдении США за отводом российских сил от границы с Украиной.

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