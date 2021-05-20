Блинкен обсудил с главой МИД Швеции «российские действия на Украине»

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Швеции, председателем ОБСЕ Анн Линде урегулирование нагорнокарабахского конфликта и «российские действия на Украине». Встреча прошла в среду, 19 мая, в Рейкьявике в преддверии министерского заседания Арктического совета (АС).

Как отмечается в сообщении Госдепартамента, в ходе переговоров участники обсудили сотрудничество и «продвижение общих приоритетов» в Арктике, которое включает в себя в том числе и снижение влияния изменения климата.

«Госсекретарь и министр также рассмотрели гуманитарный кризис в Йемене, общую обеспокоенность российскими действиями на Украине и вокруг нее, а также необходимость долгосрочного политического решения нагорнокарабахского конфликта», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

В ночь на четверг, 20 мая, на полях Арктического совета в Рейкьявике проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Это первая встреча главы МИД РФ с новым руководителем американского дипломатического ведомства.

Министерская встреча АС проходит 19–20 мая в столице Исландии.

В состав АС входят Исландия, Россия, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, США и Канада. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.