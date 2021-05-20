Началась встреча Лаврова и Блинкена

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях Арктического совета в Рейкьявике началась в ночь на четверг, 20 мая.

Это первая встреча главы МИД РФ с новым руководителем американского дипломатического ведомства.

Отмечается, что вместо рукопожатий Лавров и Блинкен соприкоснулись локтями и сели за стол переговоров.

Российский министр поблагодарил госсекретаря США за предложение провести встречу, передает ТАСС.

«Хочу сразу поблагодарить за предложение провести здесь встречу», — заявил Лавров.

Ранее, озвучивая конкретные ожидания о предстоящей встрече с Блинкеном, Ларов заявлял, что Кремль хочет видеть конкретные шаги Вашингтона, а не его риторику. Блинкен, в свою очередь, говорил о необходимости «стабильных и предсказуемых отношений с Россией».