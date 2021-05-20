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Аналитики назвали самых инновационных операторов связи России

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Рейтинг «самых продвинутых» мобильных операторов, вдвое обогнав «Мегафон» и МТС, возглавил «Тинькофф Мобайл». Такие выводы содержит исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которое оказалось в распоряжении «Известий».

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Анализ проводился с учетом мнения непосредственных участников рынка, которые оценивали опции, предоставляемые конкурентами, — от подключения электронной SIM-карты до возможности записывать звонки и общаться с работниками call-центров.

Представители компаний оценивали работу опций в сетях конкурентов, не имея возможности голосовать за своего оператора. В исследовании рассматривались параметры обслуживания в 10 сетях, лидирующих на российском рынке по количеству абонентов: МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), Tele2, а также крупнейшие виртуальные операторы Yota, «Ростелеком», МГТС, «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл».

Первое место рейтинга занял «Тинькофф Мобайл» (более 20 баллов), на втором — «Мегафон» (10,5 балла) и МТС (10 баллов). У «Вымпелкома» 9,2 балла, следом идет Yota — 8,5 балла. Tele2 (8 баллов) занимает в рейтинге шестое место, «СберМобайл» — седьмой (7,2 балла), МГТС — восьмой (6,2 балла), «ВТБ Мобайл» — девятый (5 баллов) и «Ростелеком» — десятый (4 балла).

Авторы исследования отметили, что лидирующую позицию «Тинькофф Мобайлу» помогло занять его «банковское» происхождение. Такие услуги, как запись разговоров, расшифровка голоса в текст, появились у оператора на базе коммуникационной платформы банка.

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