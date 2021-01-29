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Оставить точку: в 2020 году операторы сократили 1700 салонов

В 2021 году на фоне пандемии оптимизация убыточной сотовой розницы продолжится, считают эксперты
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Оставить точку: в 2020 году операторы сократили 1700 салонов
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2021-01-28 16:56:59
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В 2020 году операторы закрыли более 1,7 тыс. салонов связи в России, рассказали «Известиям» в компаниях. Сотовая розница убыточна, посещаемость салонов в прошлом году снизилась на четверть. В 2021 году количество точек может сократиться еще на 7–8%, оценили для «Известий» аналитики. Пандемия активизировала продажи SIM-карт онлайн и развитие альтернативных каналов реализации — сейчас их можно купить в продуктовом магазине и в отделениях «Почты России». Впрочем, полностью стационарные салоны связи не исчезнут. Магазины нужны для решения сложных клиентских задач и продажи комплексных услуг, считают эксперты.

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Добро пожаловать в Сеть

Все крупные операторы связи в прошлом году оптимизировали свою стационарную розницу. МТС за 2020 год закрыл 600 салонов, рассказали «Известиям» в компании. На конец 2019 года у оператора было почти 5,7 тыс. монобрендовых магазинов, следует из отчета компании за 2019 год. «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») за год с конца сентября 2019 года сократил 637 точек, сказано в отчетности компании. На конец III квартала прошлого года розница оператора насчитывала 4 тыс. магазинов, сообщала компания в СМИ.

Tele2 закрыл в 2020 году 8% салонов, на конец года у оператора оставалось 3,2 тыс. магазинов, уточнили в компании. Часть розничных точек был вынужден закрыть в прошлом году и «Мегафон», отметил генеральный директор «Мегафон ритейл» Андрей Левыкин. Точное их количество в компании не назвали. Оператор сократил около 200 салонов за 2020 год, сообщил источник на рынке.

Закрыли лавочки
салон связи
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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На фоне пандемии посещаемость салонов операторов сократилась в прошлом году в среднем на 25%, отметил источник, близкий к одному из операторов. В январе 2021-го к докарантинным показателям трафик в магазинах пока не вернулся, добавил он.

В течение года возможны корректировки по количеству магазинов, они будут зависеть от ситуации на рынке, отметили в МТС. Падение трафика в стационарной рознице компенсировалось увеличением спроса на онлайн-покупки — в 2020 году количество проданных устройств через интернет-магазин МТС выросло на 60%, добавили в компании.

Операторы вводили новые способы покупки контрактов, например, продажи SIM-карт с саморегистрацией, которые можно активировать без посещения салонов связи. Появилась возможность приобрести SIM-карты в интернет-гипермаркетах, в продуктовых магазинах, аптеках и в салонах «Почты России». Также для покупателей стали доступны виртуальные карты eSIM, которые можно приобрести не выходя из дома. Всё это помогло сохранить объемы продаж, отметил генеральный директор «Ростелеком — розничные системы» Денис Голещихин.

Закрыли лавочки
сим-карта
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По его словам, к концу прошлого года продажи SIM-карт через интернет были вдвое больше, чем в 2019-м. Такой же уровень сохраняется и в январе, добавил он.

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Tele2 отслеживает трафик в салонах и исходя из него будет наращивать или сокращать свою розничную сеть, отметил Денис Голещихин.

— Пока операторы не увидят ухода большей части продаж SIM-карт в онлайн, традиционная розница продолжит работу. Но полностью продажи в интернет не уйдут. Ведь офлайновая розница необходима не только для продажи сотовых контрактов и смартфонов, но и как место контакта с абонентом, решения его сложных задач, — заключил он.

Уйти с улиц

Стационарная сотовая розница продолжит сокращаться и в этом году, прогнозируют аналитики. К концу 2021-го она может уменьшится еще на 7–8%, оценил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Пандемия продолжается, поэтому посещаемость в монобрендовых магазинах операторов пока не вернется к прежнему уровню. Сотовая розница была убыточной еще и до пандемии, а существующее количество салонов — избыточно, добавил он. Основными ритейлерами, которые сегодня продают смартфоны в России, остаются сети электроники, такие как «Связной» и «М.Видео-Эльдорадо», добавил Денис Кусков.

Закрыли лавочки
магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В 2020 году на долю монобрендовых сетей и интернет-магазинов четырех крупнейших операторов связи пришлось около 25% продаж смартфонов в денежном выражении, рассказал управляющий партнер «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.

Прежде всего операторы будут убирать салоны с улиц городов, при этом оставляя магазины в торговых центрах, считает независимый эксперт в сфере электроники Аркадий Маркарьян. По его оценке, до 85% таких точек компании могут оптимизировать или сократить их площадь.

Сокращение трафика в салонах привело к тому, что и без того не прибыльная сотовая розница окончательно стала убыточной, добавил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В этом году сотовые компании продолжат сокращать количество салонов, и к концу года у каждого из игроков «большой четверки» может остаться всего по 1,5–2 тыс. стационарных точек, считает аналитик. Именно такое количество необходимо для обслуживания всех потребностей имеющихся абонентов. По его словам, оптимизация розницы позволит операторам значительно сократить свои расходы, так как содержание одного магазина стоит около 12 млн рублей в год.

Закрыли лавочки
салон связи
Фото: РИА Новости/Антон Подгайко

По словам Эльдара Муртазина, на сокращение салонов в 2021 году повлияет и дефицит смартфонов, так как ввоз электроники в Россию сильно сократился еще в конце года. Наполняемость полок товаром в салонах снизилась, констатировал он. В крупных городах еще сохраняют поставки, поскольку трафик там выше, а в небольших городах недополучают товар, добавил эксперт. Это приводит к снижению оборота и убыточности точки, пояснил аналитик.

Операторы будут находить всё новые каналы для продажи сотовых контрактов как в офлайне, так и в интернете. В итоге это приведет к тому, что SIM-карты можно будет купить практически везде, отметил Эльдар Муртазин.

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